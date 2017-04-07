 İnşallah gol atmaz – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    İnşallah gol atmaz

    İnşallah gol atmaz
    Beşiktaşlı yönetici , Trabzon'a transfer olan 'a seslendi. Ürkmezgil, "Olcay Şahan'ın Trabzon'a ne kadar güç kattığı da ortada, çok güzel bir maç olacağına eminim. Olcay inşallah maçta bize gol atmaz" dedi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:08
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