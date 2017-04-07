 Fransa’da 1 gol bize turu getirir – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Fransa’da 1 gol bize turu getirir

    Fransa’da 1 gol bize turu getirir

    : deplasmanında 1 gol bile, yarı finalin kapısını açar.

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşması olan - maçını değerlendiren TFF Onursal Başkanı ve UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, Beşiktaş'ın deplasmanda 1 gol bulması halinde tur şansının çok yüksek olduğunu söyledi. Erzik "Beşiktaş neyse, Lyon da o. Bence tur şartları eşit. Ama şunu biliyoruz, Beşiktaş kolay kolay maç bırakan bir takım değil. Çok yüksek tempoda oynuyor. Lyon da aynı şekilde. Benim fikrim Beşiktaş deplasmanda 1 gol atabilir, bu da bize turu getirebilir Bakıyoruz Talisca'yı seyrediyoruz hiçbir şey olmasa frikikten koyuyor topu atıyor ya da Cenk Tosun çıkıyor iki tane birden atıyor. Ben ümitliyim Beşiktaş'tan" ifadesini kullandı.

    PSG GELDİ LYON DÜŞTÜ
    , gelene kadar Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olduğunu söyledi. Erzik, "PSG, Katar sermayesi gelmesi sonucu çok pahalı transferler ile yükselişe geçti. Bundan dolayı Lyon son zamanlarda aşağıda kaldı. Ama şimdi genç ve iyi bir takımları var" dedi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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