Fransa’da 1 gol bize turu getirir
Şenes Erzik: Lyon deplasmanında 1 gol bile, yarı finalin kapısını açar.
PSG GELDİ LYON DÜŞTÜ
Şenes Erzik, PSG gelene kadar Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olduğunu söyledi. Erzik, "PSG, Katar sermayesi gelmesi sonucu çok pahalı transferler ile yükselişe geçti. Bundan dolayı Lyon son zamanlarda aşağıda kaldı. Ama şimdi genç ve iyi bir takımları var" dedi.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:01
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
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