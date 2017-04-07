 Fark 11 milyon euro – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Fark 11 milyon euro

    Fark 11 milyon euro

    Beşiktaş, için Porto’ya 4 milyon Euro teklif etmeyi kararlaştırdı. Portekiz ekibinin ise 15 milyon Euro istediği öğrenildi.

    Beşiktaş, Olympiakos ve Antalyaspor maçında üst üste gördüğü kırmızı kartlar başarılı performansına gölge düşürse de 'ın bonservisini almayı planlıyor… Siyah-beyazlı yönetim, Porto'dan kiralanan Kamerunlu golcü için 4 milyon Euro bütçe ayırdı. Ancak bu rakamla Aboubakar'ın transferi zor gözüküyor. Çünkü kulübü Porto'nun, İngiliz takımlarının da radarında olan yıldız futbolcuya 15 milyon Euro değer biçtiği öğrenildi. Beşiktaşlı idarecilerin, ligdeki Trabzonpor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçlarının ardından Portekiz ekibiyle temasa geçip pazarlıklara başlaması bekleniyor.


    Kaynak: SABAH
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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