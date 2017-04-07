 Fabricio’dan müjdeli haber – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    ’dan müjdeli haber

    Fabricio’dan müjdeli haber

    Beşiktaş'ta ?kaleci sevinci yaşanıyor.

    Tedavisi tamamlanan İspanyol kaleci, Trabzonspor derbisinde forma giyecek. Siyah-beyazlı takımın son oynadığı Gençlerbirliği maçında sol gözünden problem yaşayan Fabri, oyuna devam edememişti. Tedavisi olumlu sonuçlanan ve son antrenmanda takımla birlikte çalışan Fabri, bugün ilk 11'deki yerini alacak.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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