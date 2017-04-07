Fabricio’dan müjdeli haber
Beşiktaş'ta ?kaleci Fabricio sevinci yaşanıyor.
Tedavisi tamamlanan İspanyol kaleci, Trabzonspor derbisinde forma giyecek. Siyah-beyazlı takımın son oynadığı Gençlerbirliği maçında sol gözünden problem yaşayan Fabri, oyuna devam edememişti. Tedavisi olumlu sonuçlanan ve son antrenmanda takımla birlikte çalışan Fabri, bugün ilk 11'deki yerini alacak.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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