Bombardıman!
Süper Lig’in en çok şut atan (400) takımı olan Beşiktaş, ezeli rakibini bu özelliğiyle yıkacak. Maç başında 15.38 şut çeken Kartal’da tek hedef zorlu deplasman virajını kayıpsız geçmek.
MAÇ BAŞI 5.6 İSABETLİ ŞUT
Süper Lig'de 5 puan farkla lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin en fazla şut çeken takımı olarak dikkat çekiyor. Galatasaray ile birlikte ligin en golcü (50) ekibi olan siyah-beyazlılar, bu sezon rakip kalelere 400 şut çekti. Maç başına 15.38 şut çeken Beşiktaş, 400 şutun 148'inde isabet sağlayarak maç başına 5.69 isabet ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlıların en fazla şut attığı karşılaşma 2-2 berabere tamamlanan Kayseri mücadelesi oldu. Beşiktaş bu maçta 28 şut çekti, 8'inde isabet sağladı. Beşiktaş'ın en fazla isabetli şut attığı karşılaşma ise 5-1 galibiyetle sonuçlanan Konya maçı oldu. 20 şut atan Beşiktaş, 9 kez çerçeveyi tutturdu.
KORKMAYIN, CESUR OLUN
Teknik direktör Şenol Güneş'in de hafta boyunca oyuncularını bu konuda uyardığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, "Rakibimizin ligin ikinci yarısındaki çıkışını biliyorsunuz. Biz (20) ve Başakşehir'den (22) sonra ligin en az gol yiyen üçüncü takımına (23) karşı mücadele edeceğiz. Bu sezon en güçlü yanlarımızdan biri de şut istatistiklerimiz. Kalan maçlarda güzel futboldan ziyade alacağımız puanlar önemli. Şut atmaktan korkmayın, kaleyi gördüğünüzden yerden şansınızın deneyin. Bu şekilde hem rakibin baskılı oyununu engellemiş oluruz, hem de kazanmak şansımızı ikiye katlarız" dediği öğrenildi.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:21
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
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