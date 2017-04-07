 Bombardıman! – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Bombardıman!

    Bombardıman!

    Süper Lig’in en çok şut atan (400) takımı olan , ezeli rakibini bu özelliğiyle yıkacak. Maç başında 15.38 şut çeken Kartal’da tek hedef zorlu deplasman virajını kayıpsız geçmek.

    'ta tüm gözler yarın oynanacak derbisine çevrilmiş durumda. Önümüzdeki hafta Lyon ile deplasmanda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçını kazanarak hem şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmek, hem de zorlu Avrupa sınavı öncesinde moral bulmak istiyor. Kara Kartal, cumartesi günü Trabzon'da oynanacak mücadelede rakibini atacağı 'isabetli şutlarla' yıkmayı hedefliyor. Çünkü Beşiktaş, bu sezon şut istatistiklerinde de ligin zirvesinde yer alıyor.

    MAÇ BAŞI 5.6 İSABETLİ ŞUT
    Süper Lig'de 5 puan farkla lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin en fazla şut çeken takımı olarak dikkat çekiyor. Galatasaray ile birlikte ligin en golcü (50) ekibi olan siyah-beyazlılar, bu sezon rakip kalelere 400 şut çekti. Maç başına 15.38 şut çeken Beşiktaş, 400 şutun 148'inde isabet sağlayarak maç başına 5.69 isabet ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlıların en fazla şut attığı karşılaşma 2-2 berabere tamamlanan Kayseri mücadelesi oldu. Beşiktaş bu maçta 28 şut çekti, 8'inde isabet sağladı. Beşiktaş'ın en fazla isabetli şut attığı karşılaşma ise 5-1 galibiyetle sonuçlanan Konya maçı oldu. 20 şut atan Beşiktaş, 9 kez çerçeveyi tutturdu.

    KORKMAYIN, CESUR OLUN
    Teknik direktör Şenol Güneş'in de hafta boyunca oyuncularını bu konuda uyardığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, "Rakibimizin ligin ikinci yarısındaki çıkışını biliyorsunuz. Biz (20) ve Başakşehir'den (22) sonra ligin en az gol yiyen üçüncü takımına (23) karşı mücadele edeceğiz. Bu sezon en güçlü yanlarımızdan biri de şut istatistiklerimiz. Kalan maçlarda güzel futboldan ziyade alacağımız puanlar önemli. Şut atmaktan korkmayın, kaleyi gördüğünüzden yerden şansınızın deneyin. Bu şekilde hem rakibin baskılı oyununu engellemiş oluruz, hem de kazanmak şansımızı ikiye katlarız" dediği öğrenildi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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