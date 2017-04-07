 Ali Palabıyık şaşkınlığı – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    şaşkınlığı

    Ali Palabıyık şaşkınlığı

    - derbisine 'ın atanması, siyah-beyazlıları şok etti.

    Türkiye Kupası'nda F.Bahçe maçında Tosic'e kırmızı kart gösteren Palabıyık için Beşiktaşlılar sosyal medyada ayaklandı:

    -Hakem hayatı bitmesi gereken adam, 9. kez maçımızı yönetecek; AYIP!
    -'ın Kadıköy- vapuruna bile binmemesi lazım.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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