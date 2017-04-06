 Yapılan çok ayıp – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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HEPSİ
    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Yapılan çok ayıp

    Yapılan çok ayıp

    Orman: Bundan sonra girişimde bulunmanın manası yok Sorumlusu kim olursa olsun, bu yapılan çok ayıp bir şey.

    Metz-Lyon maçını izlemek için izin çıkmazken; Başkan buna tepki gösterdi. Orman, kendilerine karşı sergilenen olumsuz tavrın çok ayıp olduğunu ifade ederek, "Bundan sonra girişimde bulunmanın manası yok" dedi. Orman, "Seyircisiz maçlarda protokol tribününe takım yöneticileri akredite olarak girebiliyorlar. Basın mensuplarıyla birlikte bu kişiler karşılaşmayı takip edebilirler. Metz kulübü ise bize 'federasyonun talimatını uyguluyoruz' açıklamasını yaptı. Sorumlusu kim olursa olsun, yapılan çok ayıp" diye konuştu. Öte yandan dün akşam oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Lyon, ligde 6 maç aradan sonra deplasmanda kazanmış oldu. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Metz'de sakat Mevlüt Erdinç forma giyemedi. Lyon'a galibiyeti getiren golleri ise; Lacazette, Ferri ve Tolisso kaydetti.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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