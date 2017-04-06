Yapılan çok ayıp
Orman: Bundan sonra girişimde bulunmanın manası yok Sorumlusu kim olursa olsun, bu yapılan çok ayıp bir şey.
Metz-Lyon maçını izlemek için izin çıkmazken; Başkan Fikret Orman buna tepki gösterdi. Orman, kendilerine karşı sergilenen olumsuz tavrın çok ayıp olduğunu ifade ederek, "Bundan sonra girişimde bulunmanın manası yok" dedi. Orman, "Seyircisiz maçlarda protokol tribününe takım yöneticileri akredite olarak girebiliyorlar. Basın mensuplarıyla birlikte bu kişiler karşılaşmayı takip edebilirler. Metz kulübü ise bize 'federasyonun talimatını uyguluyoruz' açıklamasını yaptı. Sorumlusu kim olursa olsun, yapılan çok ayıp" diye konuştu. Öte yandan dün akşam oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Lyon, ligde 6 maç aradan sonra deplasmanda kazanmış oldu. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Metz'de sakat Mevlüt Erdinç forma giyemedi. Lyon'a galibiyeti getiren golleri ise; Lacazette, Ferri ve Tolisso kaydetti.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
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