Talisca yerine Fortounis
Beşiktaş yönetimi, kiralık Talisca’nın Benfica’ya geri dönmesi durumunda Olympiakos’un 24 yaşındaki yıldızı Konstantinos Fortounis’i bitirecek.
Siyah-beyazlılar, bir yandan yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken; bir yandan da takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncuların da alternatifini arıyor. Beşiktaş'ta başkan, yönetim, teknik heyet ve taraftarlar Talisca'yı 'kampanya' yapacak kadar çok seviyor. Fakat Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde yazan "Beşiktaş'a 23 milyon euro, başka bir takım 25 milyon euro verirse gider" maddesi yönetimi zorluyor.
Çünkü Paul Pogba'ya gözünü kırpmadan 120 milyon euro veren Manchester United, Liverpool ve Everton'dan sonra bir süredir Talisca'yı izlemeye aldı. Bu gelişme üzerine hareket geçen yönetim ise Anderson Talisca'nın alternatifini arama çalışmalarını hızlandırdı. Listenin ilk sırasında ise Olympiakos'un 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Kostas Fortounis bulunuyor.
MARİNAKİS'İ İKNA EDERİM
Sezon başında orta saha için Fikret Orman'dan 15 milyon euro isteyen Yunan ekibinin Başkanı Marinakis'in ikna etme görevini ise yine bizzat Orman'ın üstlendiği öğrenildi. Orman her fırsatta, "Onu çok seviyoruz, o da bizi seviyor" dediği Talisca'nın ayrılması durumunda Fortounis'i almaya kararlı. Başkanın, "Talisca gitmez. Ama giderse, Fortounis için Marinakis'i ikna ederim" dediği ifade edildi.
Çünkü Paul Pogba'ya gözünü kırpmadan 120 milyon euro veren Manchester United, Liverpool ve Everton'dan sonra bir süredir Talisca'yı izlemeye aldı. Bu gelişme üzerine hareket geçen yönetim ise Anderson Talisca'nın alternatifini arama çalışmalarını hızlandırdı. Listenin ilk sırasında ise Olympiakos'un 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Kostas Fortounis bulunuyor.
MARİNAKİS'İ İKNA EDERİM
Sezon başında orta saha için Fikret Orman'dan 15 milyon euro isteyen Yunan ekibinin Başkanı Marinakis'in ikna etme görevini ise yine bizzat Orman'ın üstlendiği öğrenildi. Orman her fırsatta, "Onu çok seviyoruz, o da bizi seviyor" dediği Talisca'nın ayrılması durumunda Fortounis'i almaya kararlı. Başkanın, "Talisca gitmez. Ama giderse, Fortounis için Marinakis'i ikna ederim" dediği ifade edildi.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
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