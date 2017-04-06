 Talisca yerine Fortounis – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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HEPSİ
    06 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    yerine Fortounis

    Talisca yerine Fortounis

    yönetimi, kiralık ’nın ’ya geri dönmesi durumunda ’un 24 yaşındaki yıldızı ’i bitirecek.

    Siyah-beyazlılar, bir yandan yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken; bir yandan da takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncuların da alternatifini arıyor. 'ta başkan, yönetim, teknik heyet ve taraftarlar Talisca'yı 'kampanya' yapacak kadar çok seviyor. Fakat Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde yazan "Beşiktaş'a 23 milyon euro, başka bir takım 25 milyon euro verirse gider" maddesi yönetimi zorluyor.

    Çünkü Paul Pogba'ya gözünü kırpmadan 120 milyon euro veren Manchester United, Liverpool ve Everton'dan sonra bir süredir 'yı izlemeye aldı. Bu gelişme üzerine hareket geçen yönetim ise Anderson Talisca'nın alternatifini arama çalışmalarını hızlandırdı. Listenin ilk sırasında ise Olympiakos'un 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Kostas Fortounis bulunuyor.

    MARİNAKİS'İ İKNA EDERİM
    Sezon başında orta saha için Fikret Orman'dan 15 milyon euro isteyen Yunan ekibinin Başkanı Marinakis'in ikna etme görevini ise yine bizzat Orman'ın üstlendiği öğrenildi. Orman her fırsatta, "Onu çok seviyoruz, o da bizi seviyor" dediği Talisca'nın ayrılması durumunda Fortounis'i almaya kararlı. Başkanın, "Talisca gitmez. Ama giderse, Fortounis için Marinakis'i ikna ederim" dediği ifade edildi.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:11
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