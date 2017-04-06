Şenol Güneş'in çekindiği iki Trabzonsporlu
Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor ile hafta sonu oynanacak zorlu maça çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş, 2017'nin yenilgisiz tek takımı olan bordo-mavililerin videolarını futbolcularıyla paylaşıyor. Güneş'e göre Trabzonspor'un sırrı iki beki; Mas ve Pereira. Teknik direktör Güneş, bordo-mavililerin iki bekine karşı Babel ve Quaresma'ya uyarılarda bulunuyor.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Şenol Güneş'in çekindiği iki Trabzonsporlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.