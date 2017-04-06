 Şenol Güneş'in çekindiği iki Trabzonsporlu – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    'in çekindiği iki Trabzonsporlu

    Şenol Güneş'in çekindiği iki Trabzonsporlu
    'ta gözler ile hafta sonu oynanacak zorlu maça çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş, 2017'nin yenilgisiz tek takımı olan bordo-mavililerin videolarını futbolcularıyla paylaşıyor. Güneş'e göre Trabzonspor'un sırrı iki beki; Mas ve Pereira. Teknik direktör Güneş, bordo-mavililerin iki bekine karşı Babel ve Quaresma'ya uyarılarda bulunuyor.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:16
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