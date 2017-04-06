 Saygısız Fransız! – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Saygısız Fransız!

    Saygısız Fransız!

    , ve ’in dün oynanan - maçını izlemesine izin vermedi.

    Fransa'dan, ve 'e şok!.. , Beşiktaş Başkanı Orman ve teknik direktör Güneş'in dün akşam oynanan - maçını izlemesine izin vermedi.

    Önümüzdeki hafta Lyon ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayacak olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Lyon'un maçını yerinde takip etmek için dün başkan Fikret Orman ile birlikte Fransa'ya gitmek istedi. Ancak Fransa Futbol Federasyonu'na maçı izlemek için resmi talepte bulunan Beşiktaş, ilginç bir şekilde ret cevabı aldı.

    Fransa Futbol Federasyonu, Metz-Lyon maçının ceza sebebiyle seyircisiz oynanacağını ve bu sebepten dolayı dışarıdan hiç kimsenin stada giremeyeceğini gerekçe göstererek, siyah-beyazlılara 'ret' cevabı verdi. Başkan Orman ile Şenol Güneş de bunun üzerine Fransa'ya gitmekten vazgeçti.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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