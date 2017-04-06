Saygısız Fransız!
Fransa Futbol Federasyonu, Fikret Orman ve Şenol Güneş’in dün oynanan Metz-Lyon maçını izlemesine izin vermedi.
Fransa'dan, Fikret Orman ve Şenol Güneş'e şok!.. Fransa Futbol Federasyonu, Beşiktaş Başkanı Orman ve teknik direktör Güneş'in dün akşam oynanan Metz-Lyon maçını izlemesine izin vermedi.
Önümüzdeki hafta Lyon ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayacak olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Lyon'un maçını yerinde takip etmek için dün başkan Fikret Orman ile birlikte Fransa'ya gitmek istedi. Ancak Fransa Futbol Federasyonu'na maçı izlemek için resmi talepte bulunan Beşiktaş, ilginç bir şekilde ret cevabı aldı.
Fransa Futbol Federasyonu, Metz-Lyon maçının ceza sebebiyle seyircisiz oynanacağını ve bu sebepten dolayı dışarıdan hiç kimsenin stada giremeyeceğini gerekçe göstererek, siyah-beyazlılara 'ret' cevabı verdi. Başkan Orman ile Şenol Güneş de bunun üzerine Fransa'ya gitmekten vazgeçti.
Önümüzdeki hafta Lyon ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayacak olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Lyon'un maçını yerinde takip etmek için dün başkan Fikret Orman ile birlikte Fransa'ya gitmek istedi. Ancak Fransa Futbol Federasyonu'na maçı izlemek için resmi talepte bulunan Beşiktaş, ilginç bir şekilde ret cevabı aldı.
Fransa Futbol Federasyonu, Metz-Lyon maçının ceza sebebiyle seyircisiz oynanacağını ve bu sebepten dolayı dışarıdan hiç kimsenin stada giremeyeceğini gerekçe göstererek, siyah-beyazlılara 'ret' cevabı verdi. Başkan Orman ile Şenol Güneş de bunun üzerine Fransa'ya gitmekten vazgeçti.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
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