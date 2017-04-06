 Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor

    Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
    Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell'in GollerCepte uygulamasında 26. haftanın en popüler golü 'ın genç yıldızı 'tan geldi. Siyah-beyazlıları, G.Birliği karşısında 1-0 öne geçiren, gol GollerCepte uygulaması üzerinden 11 bin 835 kez takip edildi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması da Beşiktaş-G.Birliği maçı oldu.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:56
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