Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell'in GollerCepte uygulamasında 26. haftanın en popüler golü Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup'tan geldi. Siyah-beyazlıları, G.Birliği karşısında 1-0 öne geçiren, gol GollerCepte uygulaması üzerinden 11 bin 835 kez takip edildi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması da Beşiktaş-G.Birliği maçı oldu.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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