O kupayı alırız!
Kartal’ın gol makinesi Cenk Tosun, uefa.com’a “Önce yarı finale çıkalım. Sonra kupayı kazanacağımıza inanıyorum. Beşiktaş’ın tarihine geçmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'ın forveti Cenk, uefa.com'a konuştu. UEFA, Cenk'i Süper Lig'in mevcut gol kralı olarak okurlarına tanıtırken, başarılı forvetin Olympiakos eşleşmesinde de fileleri sarstığını hatırlattı. Beşiktaş'ın ve Süper Lig'in en skorer ismi olan Cenk, uefa.com'un sorularını tüm içtenliğiyle yanıtladı.
Beşiktaş , Avrupa Kupaları'nda daha önce hiç yarı finale kalamadı. Bu sizin için nasıl bir meydan okuma olacak?
-Ben yarı final oynayacak kalitemiz olduğunu biliyorum. Bu kupayı kazanacağımıza da inanıyorum. Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz.
Çeyrek finalde Lyon ile eşleştiniz. Ne düşünüyorsun?
-En iyi takımlardan birini çektiğimiz için mutluyum. Lyon şu anda çok formda ama biz de öyleyiz. İki takım için de çok zorlu maçlar oynanacak.
Lyon hücumda çok etkili bir takım ve çok gol atıyorlar. Beşiktaş buna karşı nasıl hazırlanacak?
-Henüz bu maçın taktiği üzerine bir konuşma yapmadık. Çok çalışıyoruz. Herkes en iyisini yapmak için hazır. Hocamızı çok seviyoruz. O bize en doğru taktiği verecektir. İlk maçı deplasmanda oynamak bir avantaj. Lyon'da iyi bir skor elde edip evimizde işi bitirmek istiyoruz.
Beşiktaş'ı evinde yenmek zor. Sen de takımın en golcü ismisin. Sen ve kulüp için Vodafone Arena'da oynamak ne anlama geliyor?
-Evimizde oynamak harika bir duygu. Taraftarlarla iletişimimiz çok güçlü. Bizi evimizde yenmek hiçbir takım için kolay değil. Ligde sahamızda hiç kaybetmedik. Taraftar arkamızdayken ben ve takım karşılaşmalara daha iyi motive oluyoruz. Lyon için de Vodafone Arena'da oynamak çok zor olacak diyebilirim.
Dört Avrupa Ligi maçında 3 gol attın, başarını nasıl açıklarsın?
-Çok çalışıyorum. Her zaman daha iyisini başarmak için uğraşıyorum. Teknik direktörüm bana forma verdiğinde en iyisini yapmaya çalışıyorum. Üç sezondur buradayım ve giderek gelişiyorum. Bunda en büyük pay da teknik direktör Şenol Güneş'in.
Beşiktaş ligde lider, Avrupa Ligi'nde de çeyrek finalde. Takım içinde atmosfer nasıl?
-Klişe olacak ama gerçekten biz aile gibiyiz. Ben birlikte forma giydiğim insanları takım arkadaşım gibi değil aileden biri gibi görüyorum. Antrenmana gittiğim zaman yakın arkadaşlarımla vakit geçirir gibi eğleniyorum. Kıskançlık, çekememezlik bu takımın içinde yok. Herkes birbirini cesaretlendiriyor.
Quaresma, tam bir asistçi. Bize biraz ondan bahset?
-İdmanlarda çok çalışıyoruz. Otomatiğe bağladık. Ben kendimi boşa çıkarmaya çalışıyorum. O da bana atıyor. Bu sezon bunu başarmak daha da kolay çünkü daha çok birlikte oynuyoruz. Bana 'Top ayağıma geldiğinde pozisyon al ve kendini bana göster. O pas sana gelecek' diyor. Çok iyi ortalar açıyor. Bu da bizim için büyük avantaj.
109 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş'ın skorer yıldızı Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma ile 3 sezonda toplam 109 resmi maça çıktı. Milli oyuncu, bu maçlarda rakip fileleri 46 kez havalandırırken, 10 da asist yaparak; toplam 56 gole katkıda bulundu. Cenk; Süper Lig'de bu sezon 5-1 kazanılan Konyaspor ve geçen sezon 5-2 kazanılan Mersin İdmanyurdu maçlarında 3'er gol atarak iki kez hat-trick yaptı.
Beşiktaş , Avrupa Kupaları'nda daha önce hiç yarı finale kalamadı. Bu sizin için nasıl bir meydan okuma olacak?
-Ben yarı final oynayacak kalitemiz olduğunu biliyorum. Bu kupayı kazanacağımıza da inanıyorum. Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz.
Çeyrek finalde Lyon ile eşleştiniz. Ne düşünüyorsun?
-En iyi takımlardan birini çektiğimiz için mutluyum. Lyon şu anda çok formda ama biz de öyleyiz. İki takım için de çok zorlu maçlar oynanacak.
Lyon hücumda çok etkili bir takım ve çok gol atıyorlar. Beşiktaş buna karşı nasıl hazırlanacak?
-Henüz bu maçın taktiği üzerine bir konuşma yapmadık. Çok çalışıyoruz. Herkes en iyisini yapmak için hazır. Hocamızı çok seviyoruz. O bize en doğru taktiği verecektir. İlk maçı deplasmanda oynamak bir avantaj. Lyon'da iyi bir skor elde edip evimizde işi bitirmek istiyoruz.
Beşiktaş'ı evinde yenmek zor. Sen de takımın en golcü ismisin. Sen ve kulüp için Vodafone Arena'da oynamak ne anlama geliyor?
-Evimizde oynamak harika bir duygu. Taraftarlarla iletişimimiz çok güçlü. Bizi evimizde yenmek hiçbir takım için kolay değil. Ligde sahamızda hiç kaybetmedik. Taraftar arkamızdayken ben ve takım karşılaşmalara daha iyi motive oluyoruz. Lyon için de Vodafone Arena'da oynamak çok zor olacak diyebilirim.
Dört Avrupa Ligi maçında 3 gol attın, başarını nasıl açıklarsın?
-Çok çalışıyorum. Her zaman daha iyisini başarmak için uğraşıyorum. Teknik direktörüm bana forma verdiğinde en iyisini yapmaya çalışıyorum. Üç sezondur buradayım ve giderek gelişiyorum. Bunda en büyük pay da teknik direktör Şenol Güneş'in.
Beşiktaş ligde lider, Avrupa Ligi'nde de çeyrek finalde. Takım içinde atmosfer nasıl?
-Klişe olacak ama gerçekten biz aile gibiyiz. Ben birlikte forma giydiğim insanları takım arkadaşım gibi değil aileden biri gibi görüyorum. Antrenmana gittiğim zaman yakın arkadaşlarımla vakit geçirir gibi eğleniyorum. Kıskançlık, çekememezlik bu takımın içinde yok. Herkes birbirini cesaretlendiriyor.
Quaresma, tam bir asistçi. Bize biraz ondan bahset?
-İdmanlarda çok çalışıyoruz. Otomatiğe bağladık. Ben kendimi boşa çıkarmaya çalışıyorum. O da bana atıyor. Bu sezon bunu başarmak daha da kolay çünkü daha çok birlikte oynuyoruz. Bana 'Top ayağıma geldiğinde pozisyon al ve kendini bana göster. O pas sana gelecek' diyor. Çok iyi ortalar açıyor. Bu da bizim için büyük avantaj.
109 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş'ın skorer yıldızı Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma ile 3 sezonda toplam 109 resmi maça çıktı. Milli oyuncu, bu maçlarda rakip fileleri 46 kez havalandırırken, 10 da asist yaparak; toplam 56 gole katkıda bulundu. Cenk; Süper Lig'de bu sezon 5-1 kazanılan Konyaspor ve geçen sezon 5-2 kazanılan Mersin İdmanyurdu maçlarında 3'er gol atarak iki kez hat-trick yaptı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
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