Kara Kartal’da durmak yasak
Beşiktaş, Trabzonspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Kara Kartal’da durmak yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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