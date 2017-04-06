 Kara Kartal’da durmak yasak – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Kara Kartal’da durmak yasak

    Kara Kartal’da durmak yasak
    , Trabzonspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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