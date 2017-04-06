İyi ki doğdun Süleyman Seba
Beşiktaş'ın efsane ve Onursal Başkanı rahmetli Süleyman Seba, 91 yaşında.
13 Ağustos 2014 yılında hayata veda eden Süleyman Seba dün 91 yaşına girdi. 5 Nisan 1926 yılında Sakarya'nın Hendek İlçesine bağlı Soğuksu Köyü'nde dünyaya gelen Süleyman Seba, 16 yıllık başkanlık döneminde Beşiktaş'la 21 Kupa kazanmanın sevincini yaşamıştı. Beşiktaş kulübü, dün resmi internet sitesinden, "13 Ağustos 2014 tarihinde aramızdan ayrılan Onursal Başkanımız Süleyman Seba, 91 yaşında... Saygıyla ve rahmetle anıyoruz" mesajı yayınladı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
İyi ki doğdun Süleyman Seba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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