 İyi ki doğdun Süleyman Seba – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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HEPSİ
    06 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İyi ki doğdun

    İyi ki doğdun Süleyman Seba

    'ın efsane ve Onursal Başkanı rahmetli , 91 yaşında.

    13 Ağustos 2014 yılında hayata veda eden dün 91 yaşına girdi. 5 Nisan 1926 yılında Sakarya'nın Hendek İlçesine bağlı Soğuksu Köyü'nde dünyaya gelen Süleyman Seba, 16 yıllık başkanlık döneminde 'la 21 Kupa kazanmanın sevincini yaşamıştı. Beşiktaş kulübü, dün resmi internet sitesinden, "13 Ağustos 2014 tarihinde aramızdan ayrılan Onursal Başkanımız Süleyman Seba, 91 yaşında... Saygıyla ve rahmetle anıyoruz" mesajı yayınladı.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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