Geleceğini belirleyecek
Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun kaderi Beşiktaş'ın ellerinde... Turun geçilememesi durumunda Fransız teknik direktörün gönderileceği iddiaları üzerine Başkan Aulas şu açıklamayı yaptı: "Bruno bizi yarı finale, finale götürebilir. Ligi de üçüncü bitirebiliriz. Ona Bruno'ya güveniyoruz, geleceğini kendisi çizecek."
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Geleceğini belirleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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