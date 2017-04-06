 Geleceğini belirleyecek – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Geleceğini belirleyecek

    Geleceğini belirleyecek
    Teknik Direktörü 'nun kaderi 'ın ellerinde... Turun geçilememesi durumunda Fransız teknik direktörün gönderileceği iddiaları üzerine Başkan Aulas şu açıklamayı yaptı: "Bruno bizi yarı finale, finale götürebilir. Ligi de üçüncü bitirebiliriz. Ona Bruno'ya güveniyoruz, geleceğini kendisi çizecek."
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:08
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