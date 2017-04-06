Dudu’dan yeşil ışık
Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Siyah-beyazlılar ilk olarak Palmeiras forması giyen Dudu için ilk görüşmelerini Brezilya'da yaptı. Yönetici Metin Albayrak, Gökhan Keskin ve Fikret Demirer önceki akşam Türkiye'ye döndü. Yaklaşık 15 gündür Brezilya'da olan yetkililerinin, Dudu'nun menajeri ile ilk yüz yüze görüşmeyi yaptıkları öğrenildi.
Görüşmeler sonucunda Dudu'nun menajerinin Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarını tanıdığını, Palmeiras ile anlaşması durumunda masaya oturabileceklerini yetkililere söylediği ifade edildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetici Metin Albayrak'ın önümüzdeki ay tekrar Brezilya'ya uçarak Palmeiras ile görüşmelere başlayacağı söylendi.
Orta alanın sağ ve sol kanadında oynayan tecrübeli futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nın da son dönemde yıldızını parlatan ismi olarak dikkat çekiyor.
Görüşmeler sonucunda Dudu'nun menajerinin Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarını tanıdığını, Palmeiras ile anlaşması durumunda masaya oturabileceklerini yetkililere söylediği ifade edildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetici Metin Albayrak'ın önümüzdeki ay tekrar Brezilya'ya uçarak Palmeiras ile görüşmelere başlayacağı söylendi.
Orta alanın sağ ve sol kanadında oynayan tecrübeli futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nın da son dönemde yıldızını parlatan ismi olarak dikkat çekiyor.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Dudu’dan yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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