 Dudu’dan yeşil ışık – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    ’dan yeşil ışık

    Dudu’dan yeşil ışık

    yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı.

    Siyah-beyazlılar ilk olarak forması giyen için ilk görüşmelerini Brezilya'da yaptı. Yönetici Metin Albayrak, Gökhan Keskin ve Fikret Demirer önceki akşam Türkiye'ye döndü. Yaklaşık 15 gündür Brezilya'da olan yetkililerinin, Dudu'nun menajeri ile ilk yüz yüze görüşmeyi yaptıkları öğrenildi.

    Görüşmeler sonucunda Dudu'nun menajerinin 'ı ve Beşiktaş taraftarını tanıdığını, Palmeiras ile anlaşması durumunda masaya oturabileceklerini yetkililere söylediği ifade edildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetici Metin Albayrak'ın önümüzdeki ay tekrar Brezilya'ya uçarak Palmeiras ile görüşmelere başlayacağı söylendi.

    Orta alanın sağ ve sol kanadında oynayan tecrübeli futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nın da son dönemde yıldızını parlatan ismi olarak dikkat çekiyor.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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