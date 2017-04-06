 ''Beşiktaşlılar farklıdır!'' – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    ''Beşiktaşlılar farklıdır!''

    ''Beşiktaşlılar farklıdır!''

    Hem hem de forması giyen eski futbolcu , ilginç bir yorumda bulundu.

    Carew, "'a gittiğimde 'Seni ateşli bir seyirci bekliyor, ne diyeceksin?' dediklerinde, 'Ben seyircisi için oynadım!' demiştim. İçimden geçeni söyleyeyim: Lyonlu oyuncular İstanbul'a sadece PSG veya Marsilya taraftarlarını görerek geliyor. Ama daha Beşiktaş taraftarıyla karşılaşmadılar!"
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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