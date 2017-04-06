''Beşiktaşlılar farklıdır!''
Hem Beşiktaş hem de Lyon forması giyen eski futbolcu John Carew, ilginç bir yorumda bulundu.
Carew, "Lyon'a gittiğimde 'Seni ateşli bir seyirci bekliyor, ne diyeceksin?' dediklerinde, 'Ben Beşiktaş seyircisi için oynadım!' demiştim. İçimden geçeni söyleyeyim: Lyonlu oyuncular İstanbul'a sadece PSG veya Marsilya taraftarlarını görerek geliyor. Ama daha Beşiktaş taraftarıyla karşılaşmadılar!"
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
''Beşiktaşlılar farklıdır!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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