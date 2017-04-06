Anlamlı ziyaret
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dilbade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli çocukları ziyaret etti. Orman, Eyüp'teki merkezde ziyaret ettiği çocuklara yakın ilgi gösterirken, "Güzel bir gün geçirdik. Beşiktaşlılar ile bir araya gelmek istedim. Burada olmaktan mutluyum. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek" diye konuştu.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Anlamlı ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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