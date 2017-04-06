 Anlamlı ziyaret – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Anlamlı ziyaret

    Anlamlı ziyaret
    Beşiktaş Başkanı , Dilbade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli çocukları ziyaret etti. Orman, Eyüp'teki merkezde ziyaret ettiği çocuklara yakın ilgi gösterirken, "Güzel bir gün geçirdik. Beşiktaşlılar ile bir araya gelmek istedim. Burada olmaktan mutluyum. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek" diye konuştu.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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