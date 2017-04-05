 Siyah-beyazlılara Trabzon müjdesi – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Siyah-beyazlılara Trabzon müjdesi

    Siyah-beyazlılara Trabzon müjdesi
    İl Spor Güvenlik Kurulu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak - maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmasını kararlaştırdı. Fırtına'nın Beşiktaş ile İstanbul'da oynadığı maçta bordo-mavili taraftarlar karşılaşmayı tribünden takip etmişti. Buna göre 2 bin siyahbeyazlı taraftar, maçı tribünden izleyebilecek. Beşiktaşlı taraftarlar için ayrılan biletler dün 50 TL'den satışa çıktı, çok kısa bir süre içerisinde tükendi.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:30
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