Fikret Orman'dan anlamlı ziyaret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Dilbade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli çocukları ziyarette bulundu.
Ziyaret esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade etti ve "Güzel bir gün geçirdik. Beşiktaşlılarla bir araya gelmek istedim. Burada olmaktan mutluyum.Beşiktaş böyle konulara duyarlı bir kulüp. Şahsen ben de duyarlıyım.''dedi.
Yeni projeler hakkında sorulan soruya "En kısa vadedeki proje şampiyonluk. Bu hafta tekerlekli sandalyede kazanmak istiyoruz. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek." diye cevap veren Fikret Orman Süleyman Seba'nın doğum gününü de kutladı ve "Süleyman Seba hem bizim için hem Türk sporu için önemli bir kişilik. Sosyal medyada da herkes kendisini hatırlamış. Çok mutlu olduk. Biz geçmişimizden güç alan bir camiayız" diye konuştu.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:52
- "Bu maçın favorisi yok"
Toplam 12
Yorum
54 imparatorluğu hayır birşey bilmiyorsan nternet var yaz bak son maçlara.hatta izle.beşiktaşın kazanabilmiş olduğu birkaç maç nasıl diye.onuda yapamıyorsun
- ''Fatih Terim Zico'dan iyi''
Toplam 12
Yorum
Düsseldorf'lu Orelio bu konuşmayı neden 1 Nisan'da yaptı acaba ?
- Süper Kapışma!
Toplam 19
Yorum
27.02.2017 de biten bir ligi n'apsanız canlandıramazsınız.. bu sene lig baya erken bitti. beyler, seneye şansınızı tekrar deneyebilirsiniz, şampiyon BEŞİKTAŞ!! tşk
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