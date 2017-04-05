Beşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, deneyimli futbolcunun transfer görüşmeleri yapmasına izin verildiğine yönelik basın yayın organlarında farklı iddiaların bulunduğu vurgulanarak, "Kulübümüzün hem ligde hem de Avrupa'da çok önemli karşılaşmalarının öncesinde ortaya atılan bu iddialar gerçeklerden uzaktır. Başkanımız Fikret Orman'ın da altını çizerek bahsettiği üzere, uluslararası kariyere sahip Gökhan İnler, takımımızın önemli bir ismidir ve transfer olacağı iddiası asılsızdır." denildi.