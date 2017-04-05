Beşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması
Beşiktaş Kulübü, sezon başında kadroya katılan Türk asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in başka takıma gideceği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, deneyimli futbolcunun transfer görüşmeleri yapmasına izin verildiğine yönelik basın yayın organlarında farklı iddiaların bulunduğu vurgulanarak, "Kulübümüzün hem ligde hem de Avrupa'da çok önemli karşılaşmalarının öncesinde ortaya atılan bu iddialar gerçeklerden uzaktır. Başkanımız Fikret Orman'ın da altını çizerek bahsettiği üzere, uluslararası kariyere sahip Gökhan İnler, takımımızın önemli bir ismidir ve transfer olacağı iddiası asılsızdır." denildi.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:36
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
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