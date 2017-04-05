 Beşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    'tan açıklaması

    Beşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması

    Kulübü, sezon başında kadroya katılan Türk asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu 'in başka takıma gideceği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, deneyimli futbolcunun transfer görüşmeleri yapmasına izin verildiğine yönelik basın yayın organlarında farklı iddiaların bulunduğu vurgulanarak, "Kulübümüzün hem ligde hem de Avrupa'da çok önemli karşılaşmalarının öncesinde ortaya atılan bu iddialar gerçeklerden uzaktır. Başkanımız Fikret Orman'ın da altını çizerek bahsettiği üzere, uluslararası kariyere sahip , takımımızın önemli bir ismidir ve transfer olacağı iddiası asılsızdır." denildi.

    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:36
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