Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör, Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve 3'erli gruplar halinde duran top ve minik kale şut çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yokuşlu’dan anlamlı hareket
Toplam 6
Yorum
AHMET AFERİM OKAY KARDEŞİM
- "Bu maçın favorisi yok"
Toplam 5
Yorum
AKREP61 Bu maçda sadece bjk ye karşı değil aynı zamanda hakeme karşıda oynamış olacaz.
- ''Geçemezse yerde!''
Toplam 11
Yorum
Ekrem Trabzon bile derken sanki 3.lig takımından bahsetmişsin fener yaptğı transferlere bak hep hava atma derdinde milyonları ancak saçarlar
Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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