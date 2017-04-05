Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör, Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve 3'erli gruplar halinde duran top ve minik kale şut çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.