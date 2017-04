''Aziz Yıldırım kıskanmış olabilir!''

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman , ezeli rakiplerinden Fenerbahçe 'nin Başkanı Aziz Yıldırım 'a göndermede bulunurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ise övdü. Başkan Orman, 2. Futbol Zirvesi'nde F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine aldığı tavrı değerlendirdi. Beşiktaş 'ın geldiği noktadan dolayı kıskanılabileceğini ifade eden Orman, "Ben öyle bir şeyi görmedim, duymadım. Aziz Yıldırım onu ne maksatla yaptı, ne dedi, bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Beşiktaş'ın geldiği nokta bellidir. Bunlar imrenilmiş olabilir, kıskanılmış olabilir! Ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Biz spor siyaseti yapıyoruz, kendi siyasetimizi yapıyoruz. G.Saray Başkanı Dursun Özbek çok sevdiğimiz bir başkan, onu üzmek istemem. Allah herkesin işini rast getirsin" yorumunu yaptı.Beşiktaş Başkanı, siyah-beyazlı camianınmerak ettiği tüm sorularıaçık yüreklilikle yanıtladı. ŞampiyonluktanUEFA Avrupa Ligi'ne,yeni transferlerden iç transfere,'ten Vodafone Arena'yakadar her konuda açıklamalardabulunan Orman; "Önümüzdeki3 ayı da iyi şekilde geçirmeyi Allahbize nasip etsin. Önümüzde zorlubir maç trafiği var, uğraşıyoruz"dedi ve şöyle devam etti:"İki kupayı da kazanmak istiyoruz. İstemek güzel bir şey, neden kısıtlayalım ki kendimizi? Beşiktaş şampiyon olabilir mi, olabilir.'nda turu geçebilir mi? Geçebilir.favori mi? Favori ama geçebiliriz. İnsanlarda ve camiada bu yönde bir algı var. Çok iyi bir teknik direktörümüz var, iyi bir ekibimiz var, iyi de bir futbolcu yapısı var. Şenol hoca çok daha tecrübeli bir teknik adam ama kendisi de ifade ediyor; çok iyi oyuncularımız var.'ı iyi temsil eden kaliteli oyuncular olması için çalışıyoruz.""Mario Gomez iyi bir çocuktur, ayrıldığı zaman da üzüldüm. Beşiktaş'ın olduğu yer belli,'in şu anda oynadığı takımın da yeri belli. Taraftar Gomez'i sevdi ama şu anda hiçbir görüşme yapmadık. Beşiktaş şampiyonluğa oynuyor, Gomez'in takımı kümede kalmaya oynuyor. Gomez ile görüşmemiz yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor.diyorsunuz. Bunlardan daha önemlisivar. Burak'ın ismi geçiyor ama takımda sadece 1 forvet oynuyor.""Dudu, benim bildiğim'ın şarkısı, güzel bir şarkısı! Dudu bizim ilgilendiğimiz bir oyuncu, şartlarına bakıyoruz. Olacak diye bir durum yok ama görüşeceğiz, araştırıyoruz. (Palmeiras'ta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu için kulübü 10 milyon euro istiyor., orta alanın hem sol hem de sağ kanat bölgelerinde forma giyebiliyor. Brezilya Milli Takımı'nda son dönemde yıldızını parlatan ismi olarak dikkat çeken Dudu, 2 sezon önce D. Kiev'den 3 milyon euro'ya Palmeiras'a gitmişti.)"Talisca bize çok iyi uyum sağladı. Geçen sezon çok memnun olduğumuz'dan daha iyi bir duruma geldi. Onu çok seviyoruz, pırlanta gibi bir çocuk ama 23 milyon euro'luk bir bonservis ödemeye imkanımız yok. İnsanlar euro'nun ne kadar olduğunu unutuyor. Bu öyle bağış kampanyasıyla olacak iş değil.'nın bonservisini almak istiyorum ama bu sene değil, bir sonraki sene. Bonservisini elinde bulunduran, Talisca'ya 25 milyon euro'nun üzerinde teklif gelirse satar, sözleşmede böyle bir madde var. Ama Talisca gitmek ister mi bilmiyorum.""Oğuzhan ile sözleşme yenileyeceğiz, süresi de 4-5 sene olacak. İngiltere'ye her gittiğimde 'yıldız' bir oyuncu getireceğim söyleniyor. Bizim takımımızda zaten yıldız var.de sezon sonunda dönecek.'in bonservisini almak istiyoruz, sadece saha içi değil saha dışında da pozitif bir oyuncu. Caner de bir an önce sahalara dönmek istiyor ve o da'ta kalmak istiyor. Sezon sonunda da Inter ile oturup konuşacağız. Bu arada'a gelen bir teklif yok.""Şenol hoca bütün takımlarında 1 senelik anlaşma yapmış, sadece biz de 1+1 sözleşmesi var. Hoca, her zaman kısa sözleşmeler yapmış.hoca hakkındaki düşüncelerim nettir. Aramızda hiçbir zaman ayrılık senaryosu olmadı. Bizim çalıştığımız hocalar da bellidir., hocamızın da ayrılma gibi bir niyeti yok. Sezon sonunda da oturup konuşacağız ama bu demek değildir ki aklımızda bir B planı var. Hocamızın da bizim de bir güven problemimiz yok."Fikret Orman, Beşiktaş'ta forma giyen herkesin yıldız olduğunu söyledi. Bütçeleri dahilinde oyuncular ile anlaşacaklarının altını ısrarla çizen Orman, "Saçma sapan hareketler yapmayız. Atiba'yı transfer ettiğimizde Kanadalı'dan futbolcu mu olur? denildi. Şu anda taraftarın en sevdiği oyuncu. Sezon başında Fabri konusunda yazılar yazıldı. Cenk Tosun'u zaten konuşmaya gerek yok. Hem Milli Takımımızın hem de Beşiktaşımızın göz bebeği" dedi. Babel için 'Sezonun transferi' ifadesini kullanan Orman şöyle devam etti: Babel'i Türkiye'den gitmeden önce de istemiştik. O zaman onun askerlik yapması lazımdı. Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük 16 kulübünden bir tanesidir. Quaresma, Demba Ba gitti, geldi. Beşiktaş'tan giden oyuncu bu aileyi arar. Çünkü iyi bir huzur vardır."Fikret Orman, sakatlığı geçen ve kadroya giren Demba Ba'nın, Beşiktaşlılara heyecan verdiğini ifade etti. Orman, "Taraftarımız Demba Ba'nın kulübede oturmasından bile heyecan duyuyor. İnşallah Trabzon ya da Adana maçında oynar. Bizim transferle ilgili işimiz sezon sonu değil, şimdiden de yaptığımız bir iş. Daldaki kuşa değil de eldeki kuşa bakalım. Metin Albayrak, Umut Güner oyuncuları izliyorlar. Profesyonel olarak Gökhan Sarı inanılmaz çalışıyor" dedi.Beşiktaş Başkanı Orman, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacakları Lyon'a yaklaşık 25 bin Beşiktaş taraftarının gideceğini söyledi. Türkiye'deki maçlara 10 bin kişinin gitmediğini belirten Orman, "Bizim ise İstanbul'daki her maçımızda 40 bin kişi var. Bu saygınlığı bu taraftardan görüyorsa biz de işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. 25 bin taraftarımız Lyon'daki maça gidiyor! Bunu başarmak hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.-Oğuzhan dışında, Marcelo ve Necip ile sözleşme uzatma konusunda sona geldik. Tolgay'ı da çok beğeniyorum, çok yetenekli ama biraz daha Beşiktaş'a konsantre olması lazım. Bizim futbol mühendisliğimiz bu doğrultuda devam ediyor.-Finansal Fair Play anlaşmamız bu sezon sonunda değil, önümüzdeki sezon bitiyor, bunu unutmamak lazım. Bu anlaşma bitmese bile, transferde dengeli davranmak zorundayız. Beşiktaş'ta güneşli günlerdeyiz. Önümüzdeki 3 ayı da iyi şekilde geçirmeyi Allah bize nasip etsin. Zorlu bir maç trafiğimiz var, uğraşıyoruz.-Yaşlandık!.. Ahmet Nur Çebi'yi de yaşlandırmışım. Zor günlerdi. Yapacaklarımızla ilgili açıklamaları dile getirdiğimde birçok insan inanmadı, hatta provoke etti. İyi hatırladığım şeylerin yanında zorlukları da var. Zorlanarak geldik. Hamdolsun söylediklerimizin olmuş olması, yapacağız dediklerimizi yapmış olmamız bizim haklı gururumuzdur.-Stadın açılması, şampiyonluğun gelmesi bizi mutlu etti. Ondan önceki 4 senede boş tribünlere oynadık. 'Kapalı dolmasın' diye uğraşanlarla uğraştık. Sonra stadı yıktık, 'avm yapılacak' denilenler ile uğraştık. Peşinden 3 sene maçlarımızı deplasmanda oynadık. Passolig'e hayır kampanyaları ile uğraştık. 'Yalan söylüyor, kandırıyor' denildi. Gördüler!-Hayatımda gelmek istediğim, kariyerimle alakalı en üst noktadayım. Bu aşk ile doğar. Aşk olmadan olmaz. Çocukluğumdan itibaren önemli futbolcularımız ve yöneticilerimiz ile tanışma fırsatı buldum. Görev süremiz bittiğinde insanların karşısına çıkabileceğimiz geçmiş bırakarak ayrılmak istiyorum.