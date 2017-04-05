''Aziz Yıldırım kıskanmış olabilir!''
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe’nin Başkanı Aziz Yıldırım’ın 2. Futbol Zirvesi’nde kendisine tavır aldığı iddialarına bu yanıtı verdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı camianın merak ettiği tüm soruları açık yüreklilikle yanıtladı. Şampiyonluktan UEFA Avrupa Ligi'ne, yeni transferlerden iç transfere, Şenol Güneş'ten Vodafone Arena'ya kadar her konuda açıklamalarda bulunan Orman; "Beşiktaş'ta güneşli günlerdeyiz. Önümüzdeki 3 ayı da iyi şekilde geçirmeyi Allah bize nasip etsin. Önümüzde zorlu bir maç trafiği var, uğraşıyoruz" dedi ve şöyle devam etti:
BU TURU GEÇERİZ
"İki kupayı da kazanmak istiyoruz. İstemek güzel bir şey, neden kısıtlayalım ki kendimizi? Beşiktaş şampiyon olabilir mi, olabilir. UEFA Kupası'nda turu geçebilir mi? Geçebilir. Lyon favori mi? Favori ama geçebiliriz. İnsanlarda ve camiada bu yönde bir algı var. Çok iyi bir teknik direktörümüz var, iyi bir ekibimiz var, iyi de bir futbolcu yapısı var. Şenol hoca çok daha tecrübeli bir teknik adam ama kendisi de ifade ediyor; çok iyi oyuncularımız var. Beşiktaş'ı iyi temsil eden kaliteli oyuncular olması için çalışıyoruz."
GOMEZ İYİ ÇOCUK
"Mario Gomez iyi bir çocuktur, ayrıldığı zaman da üzüldüm. Beşiktaş'ın olduğu yer belli, Gomez'in şu anda oynadığı takımın da yeri belli. Taraftar Gomez'i sevdi ama şu anda hiçbir görüşme yapmadık. Beşiktaş şampiyonluğa oynuyor, Gomez'in takımı kümede kalmaya oynuyor. Gomez ile görüşmemiz yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Gomez, Demba Ba, Aboubakar diyorsunuz. Bunlardan daha önemlisi Cenk var. Burak'ın ismi geçiyor ama takımda sadece 1 forvet oynuyor."
DUDU GÜZEL ŞARKI!
"Dudu, benim bildiğim Tarkan'ın şarkısı, güzel bir şarkısı! Dudu bizim ilgilendiğimiz bir oyuncu, şartlarına bakıyoruz. Olacak diye bir durum yok ama görüşeceğiz, araştırıyoruz. (Palmeiras'ta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu için kulübü 10 milyon euro istiyor. Dudu, orta alanın hem sol hem de sağ kanat bölgelerinde forma giyebiliyor. Brezilya Milli Takımı'nda son dönemde yıldızını parlatan ismi olarak dikkat çeken Dudu, 2 sezon önce D. Kiev'den 3 milyon euro'ya Palmeiras'a gitmişti.)
TALİSCA UYUMLU
"Talisca bize çok iyi uyum sağladı. Geçen sezon çok memnun olduğumuz Sosa'dan daha iyi bir duruma geldi. Onu çok seviyoruz, pırlanta gibi bir çocuk ama 23 milyon euro'luk bir bonservis ödemeye imkanımız yok. İnsanlar euro'nun ne kadar olduğunu unutuyor. Bu öyle bağış kampanyasıyla olacak iş değil. Talisca'nın bonservisini almak istiyorum ama bu sene değil, bir sonraki sene. Bonservisini elinde bulunduran Benfica, Talisca'ya 25 milyon euro'nun üzerinde teklif gelirse satar, sözleşmede böyle bir madde var. Ama Talisca gitmek ister mi bilmiyorum."
OĞUZHAN KALACAK
"Oğuzhan ile sözleşme yenileyeceğiz, süresi de 4-5 sene olacak. İngiltere'ye her gittiğimde 'yıldız' bir oyuncu getireceğim söyleniyor. Bizim takımımızda zaten yıldız var. Gökhan Töre de sezon sonunda dönecek. Caner Erkin'in bonservisini almak istiyoruz, sadece saha içi değil saha dışında da pozitif bir oyuncu. Caner de bir an önce sahalara dönmek istiyor ve o da Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Sezon sonunda da Inter ile oturup konuşacağız. Bu arada Cenk Tosun'a gelen bir teklif yok."
HOCAMIZ BİZİMLE
"Şenol hoca bütün takımlarında 1 senelik anlaşma yapmış, sadece biz de 1+1 sözleşmesi var. Hoca, her zaman kısa sözleşmeler yapmış. Benim hoca hakkındaki düşüncelerim nettir. Aramızda hiçbir zaman ayrılık senaryosu olmadı. Bizim çalıştığımız hocalar da bellidir. Hocamızla devam etmek istiyoruz, hocamızın da ayrılma gibi bir niyeti yok. Sezon sonunda da oturup konuşacağız ama bu demek değildir ki aklımızda bir B planı var. Hocamızın da bizim de bir güven problemimiz yok."
BİZDE YILDIZ ÇOK!
Fikret Orman, Beşiktaş'ta forma giyen herkesin yıldız olduğunu söyledi. Bütçeleri dahilinde oyuncular ile anlaşacaklarının altını ısrarla çizen Orman, "Saçma sapan hareketler yapmayız. Atiba'yı transfer ettiğimizde Kanadalı'dan futbolcu mu olur? denildi. Şu anda taraftarın en sevdiği oyuncu. Sezon başında Fabri konusunda yazılar yazıldı. Cenk Tosun'u zaten konuşmaya gerek yok. Hem Milli Takımımızın hem de Beşiktaşımızın göz bebeği" dedi. Babel için 'Sezonun transferi' ifadesini kullanan Orman şöyle devam etti: Babel'i Türkiye'den gitmeden önce de istemiştik. O zaman onun askerlik yapması lazımdı. Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük 16 kulübünden bir tanesidir. Quaresma, Demba Ba gitti, geldi. Beşiktaş'tan giden oyuncu bu aileyi arar. Çünkü iyi bir huzur vardır."
DEMBA BA HEYECAN VERİYOR
Fikret Orman, sakatlığı geçen ve kadroya giren Demba Ba'nın, Beşiktaşlılara heyecan verdiğini ifade etti. Orman, "Taraftarımız Demba Ba'nın kulübede oturmasından bile heyecan duyuyor. İnşallah Trabzon ya da Adana maçında oynar. Bizim transferle ilgili işimiz sezon sonu değil, şimdiden de yaptığımız bir iş. Daldaki kuşa değil de eldeki kuşa bakalım. Metin Albayrak, Umut Güner oyuncuları izliyorlar. Profesyonel olarak Gökhan Sarı inanılmaz çalışıyor" dedi.
LYON'DA 25 BİN KARTAL OLACAK
Beşiktaş Başkanı Orman, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacakları Lyon'a yaklaşık 25 bin Beşiktaş taraftarının gideceğini söyledi. Türkiye'deki maçlara 10 bin kişinin gitmediğini belirten Orman, "Bizim ise İstanbul'daki her maçımızda 40 bin kişi var. Bu saygınlığı bu taraftardan görüyorsa biz de işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. 25 bin taraftarımız Lyon'daki maça gidiyor! Bunu başarmak hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.
ORMAN'DAN İNCİLER
-Oğuzhan dışında, Marcelo ve Necip ile sözleşme uzatma konusunda sona geldik. Tolgay'ı da çok beğeniyorum, çok yetenekli ama biraz daha Beşiktaş'a konsantre olması lazım. Bizim futbol mühendisliğimiz bu doğrultuda devam ediyor.
-Finansal Fair Play anlaşmamız bu sezon sonunda değil, önümüzdeki sezon bitiyor, bunu unutmamak lazım. Bu anlaşma bitmese bile, transferde dengeli davranmak zorundayız. Beşiktaş'ta güneşli günlerdeyiz. Önümüzdeki 3 ayı da iyi şekilde geçirmeyi Allah bize nasip etsin. Zorlu bir maç trafiğimiz var, uğraşıyoruz.
-Yaşlandık!.. Ahmet Nur Çebi'yi de yaşlandırmışım. Zor günlerdi. Yapacaklarımızla ilgili açıklamaları dile getirdiğimde birçok insan inanmadı, hatta provoke etti. İyi hatırladığım şeylerin yanında zorlukları da var. Zorlanarak geldik. Hamdolsun söylediklerimizin olmuş olması, yapacağız dediklerimizi yapmış olmamız bizim haklı gururumuzdur.
-Stadın açılması, şampiyonluğun gelmesi bizi mutlu etti. Ondan önceki 4 senede boş tribünlere oynadık. 'Kapalı dolmasın' diye uğraşanlarla uğraştık. Sonra stadı yıktık, 'avm yapılacak' denilenler ile uğraştık. Peşinden 3 sene maçlarımızı deplasmanda oynadık. Passolig'e hayır kampanyaları ile uğraştık. 'Yalan söylüyor, kandırıyor' denildi. Gördüler!
-Hayatımda gelmek istediğim, kariyerimle alakalı en üst noktadayım. Bu aşk ile doğar. Aşk olmadan olmaz. Çocukluğumdan itibaren önemli futbolcularımız ve yöneticilerimiz ile tanışma fırsatı buldum. Görev süremiz bittiğinde insanların karşısına çıkabileceğimiz geçmiş bırakarak ayrılmak istiyorum.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:41
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
''Aziz Yıldırım kıskanmış olabilir!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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