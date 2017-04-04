Zirveye selam, yola devam
Süper Lig’de 5 puan farkla lider olan, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ın hocası, “Kaliteli isimlerle başarı kendiliğinden geliyor” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA'nın internet sitesinde birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, Beşiktaş ile 2 sezondur yaşadığı başarıyı ve Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Lyon'u değerlendirdiği röportajda, tüm bunların bir tesadüf olmadığını söyledi. Güneş, "Hiçbir çiçek zamanı gelmeden açmaz. Açması için önce fidan dikmek, sulamak, bakmak gerek. Ancak bu şekilde çiçek açabilir ve bir ağaç meyve verebilir. Bugün Beşiktaş ile ulaştığımız bu sonuç tepeden tırnağa bir takım çalışmasının sonucudur. Bugünün başarısı, geçmişte yapılan tüm çalışmaların bir sonucudur ve şimdi elde ettiğimiz şey, bizden sonra gelenlerin başarısına yardımcı olacaktır. Burada tüm parçalar yerli yerinde" diye konuştu.
HAK EDEREK KAZANMALIYIZ
Şenol Güneş, teknik direktörlüğü öğretmenliğe benzettiğini belirtirken şöyle devam etti: "Ben yaptığım işi öğretmenlik ile aynı görüyorum. Her öğretmen öğrencilerine öğretir ve onlara doğru yolu gösterir. Öğrenci önemli kişidir, öğretmen onu daha iyi olmasına yardım edecek insandır. Ancak temeli olmayana hiç bir şey öğretemezsin. Bizim elimizde bu kaliteye sahip isimler var, bu yüzden de başarı kendiliğinden geliyor. Biz iyi futbol oynamak istiyoruz ve her oyuncu tüm yeteneklerini bir takımın bir parçası olarak sahaya sürdüğünde, iyi futbol uzun vadede başarı sağlayacaktır. Her maçı hak ederek kazanmak istiyoruz."
MAÇIN FAVORİSİ LYON BU BİZİM İÇİN AVANTAJ
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacakları Lyon maçıyla ilgili ilginç bir beyanat verdi. "Bana M. United mı yoksa Lyon mu diye sorsalar, cevabım M. United olurdu" diyen Şenol Güneş şöyle devam etti: "Çünkü Lyon çok hızlı top oynayan ve atağa kalkan bir takım. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama buralara zorlukları aşarak gelmiş bir takımız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İstediğimiz futbolu sahaya yansıtabilirsek bu beni mutlu eder. Ama sonuç ne olur bilemem. Şu an için favori Lyon ancak bunun bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Oyun tarzımızı değiştirmeyeceğiz. Bizde hücum oynayan bir takımız. Oyuncularım üzerinde de bir baskı olacağını düşünmüyorum. Aksine maçı heyecanla bekleyeceklerini düşünüyorum."
HEM DUAYEN HEM ÇOK ŞIK
Türk futbolunun duayen hocası Şenol Güneş, modayı da çok yakından takip ediyor. Modern giyimi ile saha kenarında bütün dikkatleri üzerine çeken Güneş; ligimizin en başarılı ve en şık giyinen teknik direktörü... Şık erkeklerin öncü markası Lufian'dan giyinen Şenol hoca, G.Birliği maçında montundan, ayakkabısına kadar uyumlu kombini ile futbolseverlerden tam not aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Şenol Güneş'in şık kıyafetleri ile gazete sayfalarında yer alan fotoğrafları ve TV ekranlarına yansıyan görüntüleri için "İşte Beşiktaşlılık duruşu bu" yorumunu yaptılar.
ÜÇÜNCÜ YILDIZ ONUNLA GELECEK
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, kulüpte tarihe geçmeye çok yaklaştı. Kartal, sezon sonunda şampiyon olması halinde 3. yıldızı takan üçüncü takım olacak. Daha önceki 2 yıldızı yabancı teknik adamlar dönemindeki şampiyonluklarla alan Beşiktaş'ta, ilk kez yerli çalıştırıcıyla bu hedefini gerçekleştirecek.
TARİH YAZMAK GÜNEŞ'İN ELİNDE
Şenol Güneş, takımının şampiyonluğu halinde bir başka kategoride daha tarihe geçmeyi başaracak. Daha önce 2 kez üst üste şampiyonluk yaşayan Kara Kartal, Ljubisa Spajic ve Gordan Milne ile bu başarıyı yakaladı. Beşiktaş şampiyon olursa ilk kez Türk bir teknik adamla üst üste şampiyonluklara imza atacak.
HAK EDEREK KAZANMALIYIZ
Şenol Güneş, teknik direktörlüğü öğretmenliğe benzettiğini belirtirken şöyle devam etti: "Ben yaptığım işi öğretmenlik ile aynı görüyorum. Her öğretmen öğrencilerine öğretir ve onlara doğru yolu gösterir. Öğrenci önemli kişidir, öğretmen onu daha iyi olmasına yardım edecek insandır. Ancak temeli olmayana hiç bir şey öğretemezsin. Bizim elimizde bu kaliteye sahip isimler var, bu yüzden de başarı kendiliğinden geliyor. Biz iyi futbol oynamak istiyoruz ve her oyuncu tüm yeteneklerini bir takımın bir parçası olarak sahaya sürdüğünde, iyi futbol uzun vadede başarı sağlayacaktır. Her maçı hak ederek kazanmak istiyoruz."
MAÇIN FAVORİSİ LYON BU BİZİM İÇİN AVANTAJ
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacakları Lyon maçıyla ilgili ilginç bir beyanat verdi. "Bana M. United mı yoksa Lyon mu diye sorsalar, cevabım M. United olurdu" diyen Şenol Güneş şöyle devam etti: "Çünkü Lyon çok hızlı top oynayan ve atağa kalkan bir takım. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama buralara zorlukları aşarak gelmiş bir takımız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İstediğimiz futbolu sahaya yansıtabilirsek bu beni mutlu eder. Ama sonuç ne olur bilemem. Şu an için favori Lyon ancak bunun bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Oyun tarzımızı değiştirmeyeceğiz. Bizde hücum oynayan bir takımız. Oyuncularım üzerinde de bir baskı olacağını düşünmüyorum. Aksine maçı heyecanla bekleyeceklerini düşünüyorum."
HEM DUAYEN HEM ÇOK ŞIK
Türk futbolunun duayen hocası Şenol Güneş, modayı da çok yakından takip ediyor. Modern giyimi ile saha kenarında bütün dikkatleri üzerine çeken Güneş; ligimizin en başarılı ve en şık giyinen teknik direktörü... Şık erkeklerin öncü markası Lufian'dan giyinen Şenol hoca, G.Birliği maçında montundan, ayakkabısına kadar uyumlu kombini ile futbolseverlerden tam not aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Şenol Güneş'in şık kıyafetleri ile gazete sayfalarında yer alan fotoğrafları ve TV ekranlarına yansıyan görüntüleri için "İşte Beşiktaşlılık duruşu bu" yorumunu yaptılar.
ÜÇÜNCÜ YILDIZ ONUNLA GELECEK
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, kulüpte tarihe geçmeye çok yaklaştı. Kartal, sezon sonunda şampiyon olması halinde 3. yıldızı takan üçüncü takım olacak. Daha önceki 2 yıldızı yabancı teknik adamlar dönemindeki şampiyonluklarla alan Beşiktaş'ta, ilk kez yerli çalıştırıcıyla bu hedefini gerçekleştirecek.
TARİH YAZMAK GÜNEŞ'İN ELİNDE
Şenol Güneş, takımının şampiyonluğu halinde bir başka kategoride daha tarihe geçmeyi başaracak. Daha önce 2 kez üst üste şampiyonluk yaşayan Kara Kartal, Ljubisa Spajic ve Gordan Milne ile bu başarıyı yakaladı. Beşiktaş şampiyon olursa ilk kez Türk bir teknik adamla üst üste şampiyonluklara imza atacak.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
Zirveye selam, yola devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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