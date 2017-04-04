''Şımarık değiliz''

Yönetici Ahmet Ürkmezgil, “Avantajlı değiliz demek ukalalık ve şımarıklık olur. Ama ‘bitti’ demek kesinlikle söz konusu değil” dedi.

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, Süper Lig'de bir avantaj yakaladıklarını ancak şampiyonluğu henüz garantilemediklerini söyledi. Ürkmezgil, ikinci sıradaki Başakşehir ile aralarındaki puan farkının 5'e çıktığını belirterek, "Avantajlı değiliz demek ukalalık ve şımarıklık olur. Kesinlikle avantajımız var ama 'bitti' demek söz konusu değil." dedi. Elde ettikleri avantaja rağmen ligde 8 maç daha oynayacaklarına dikkati çeken Ürkmezgil, şunları kaydetti: "Son G.Birliği maçından sonra puan farkından çok oynanan güzel futbol ve taraftarın oluşturduğu atmosfer beni mutlu etti. Hele hele ikinci yarıda inanılmaz bir futbol vardı. Geçen sezonki Beşiktaş'tan örnekler sergiledik. 'Tik-tak' futbolu, set oyunu inanılmazdı. 35 bin taraftarın tezahüratı ve coşkusu beni mutlu etti" dedi.



İKİ ZORLU SINAV

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile yapacakları maçın da çok önemli olduğunu anlatan Ahmet Ürkmezgil sözlerini şöyle sürdürdü: "Hafta sonunda zorlu bir Trabzon deplasmanı bizi bekliyor. Rakibimiz, yeni stadına geçmesiyle çıkışa geçti. Herkes canını dişine takarak oynuyor. Bu arada deplasmandaki ilk Lyon maçı tam istediğimiz gibi olursa moral buluruz. Bu karşılaşma öncesi özgüvenimizin artmış olması beni çok mutlu etti."



YERİMİZDEN KALKAMADIK

Vodafone Arena'da çok heyecanlı ve zevkli maçlar oynandığını vurgulayan Ürkmezgil, "Pozisyon kaçırmamak için yerinden ayrılamıyorsun. Seyirci çok fark ettiriyor, taraftarlar böyle devam etsin. Geçen sezon onlara çok sitem ediyordum ama hepsini geri aldım. Bu sezon oluşturdukları atmosferle güzellikler yaşatıyorlar" diye konuştu.