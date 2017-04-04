''Pogba'nın ilham kaynağı''

UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, 33 yaşındaki Portekizli futbolcunun Beşiktaş formasıyla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadığı vurgulanarak, "UEFA.com, futbolun harika çocuğuna hakkını teslim ediyor. Mükemmel bir yeteneğe sahip Ricardo Quaresma Beşiktaş'ta ve UEFA Avrupa Ligi'nde performansıyla parlıyor." ifadeleri kullanıldı.



Haberde, Beşiktaş'tan önce Barcelona, Chelsea, Inter, Porto ve Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giyen Quaresma hakkında dünyaca ünlü futbolcu ve teknik adamların görüşlerine de yer verildi.



POGBA'NIN İLHAM KAYNAĞI

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, örnek aldığı oyuncular arasında Quaresma'nın da bulunduğunu belirterek, "Quaresma, ilham verici bir futbolcu. Ayağının dışını harika kullanıyor ve bu, onun en mükemmel silahı. Pasları, top sürmesi ve şutları da inanılmaz derecede iyi." diye konuştu.



Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos ise "Quaresma'nın yeteneklerine olan hayranlığımı hiç saklamadım. Çalım stili, herkesi şaşkına çevirir. Hakkındaki düşüncelerimi, onunla da paylaştım. Aramızda dürüst bir ilişki var çünkü ona asla yalan söylemem." ifadelerini kullandı.



BÖLÖNİ: "HARİKA BİR YETENEĞİ VAR"

Sporting Lizbon'un eski teknik direktörlerinden Laszlo Bölöni de Portekizli futbolcunun tek başına maç kazandırabilecek kapasitede olduğunu kaydederek, "2 veya 3 kez topa dokunarak maçı kazandırabilir çünkü harika bir yeteneği var. Her zaman iyi oynamasa da herkesi şaşırtabilecek hareketler yapar ve maçın sonucunu değiştirir." değerlendirmesinde bulundu.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Quaresma'dan övgüyle bahsederek, "İşini seven, çok çalışkan bir oyuncu. Bazen duygularını kontrol altına almakta zorlanıyor ama bu sorunun üzerinde çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.



QUARESMA: ''FUTBOLDAN NEFRET EDİYORDUM''

Quaresma'nın karate ve hokeyin ardından futbola gönülsüzce başladığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, Portekizli oyuncunun ''Futboldan nefret ediyordum. Lizbon'da Campo de Ourique Tesisleri'ne kalecilik yapan kardeşime şut çekmek için gitmiştim. Kardeşim, antrenöre takımla çalışıp çalışamayacağımı sordu. Fiziksel olarak diğer çocuklardan güçlüydüm, kimseye pas vermememe rağmen birçok gol attım. Hikayem biraz ilginç, futbol için doğmama rağmen neden önceleri bu sporu sevmediğimi ben bile anlayamıyorum.'' demecine yer verildi.



Quaresma, bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa arenasında 10 maçta 3, ligde ise 23 müsabakada 1 gol kaydetti.