Fabrico’nun durumu kritik
Gençlerbirliği maçında gözüne aldığı darbe ile oyundan çıkmak zorunda kalan Fabri'nin Trabzonspor maçında forma giyip giyemeyeceği, cuma günü belli olacak. İspanyol kalecinin gözünde kanlanma ve şişlik olduğu, ayrıca kaşının açıldığı belirtildi. Maçın devre arasında hastaneye götürülen Fabri'nin tedavisinin 1 hafta sürebileceği ifade edildi. Hafta boyunca tedavi görecek olan İspanyol kalecinin son durumunun Trabzon'a gitmeden önce kesinleşeceği öğrenildi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
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Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
Fabrico’nun durumu kritik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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