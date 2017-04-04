 Fabrico’nun durumu kritik – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Fabrico’nun durumu kritik

    Fabrico’nun durumu kritik
    Gençlerbirliği maçında gözüne aldığı darbe ile oyundan çıkmak zorunda kalan 'nin Trabzonspor maçında forma giyip giyemeyeceği, cuma günü belli olacak. İspanyol kalecinin gözünde kanlanma ve şişlik olduğu, ayrıca kaşının açıldığı belirtildi. Maçın devre arasında hastaneye götürülen Fabri'nin tedavisinin 1 hafta sürebileceği ifade edildi. Hafta boyunca tedavi görecek olan İspanyol kalecinin son durumunun Trabzon'a gitmeden önce kesinleşeceği öğrenildi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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