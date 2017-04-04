 Beşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    'tan açıklaması

    Beşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması

    Kulübü, 'in transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz 'in transfer olacağı ve transfer görüşmeleri yapmasına izin verildiğine yönelik basın yayın organlarında farklı iddialar yer almaktadır. Kulübümüzün hem ligde hem de Avrupa'da çok önemli karşılaşmalarının öncesinde ortaya atılan bu iddialar gerçeklerden uzaktır. Başkanımız Fikret Orman'ın bugün de altını çizerek bahsettiği üzere, uluslararası kariyere sahip Gökhan İnler, takımımızın önemli bir ismidir ve transfer olacağı iddiası asılsızdır'' denildi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:30
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