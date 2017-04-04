Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas, kontrol pas ve şut çalışmasının ardından minyatür kale maç ile yarı sahada çift kale maç yapıldığı kaydedildi.
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 haftadır siyah-beyazlı ekipten ayrı idmanlarını sürdüren Caner Erkin'in, takımla çalıştığı aktarıldı.
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:16
- Kalede bir panter
Toplam 3
Yorum
Edimen 4 adam takımın çehresini değiştirdi,mas,pereria,yusuf yazıcı ve olcay şahan.sezon başında olsalardı,şu an liderdik..
- ''Fatih Terim Zico'dan iyi''
Toplam 1
Yorum
ddedde001 Bir UEFA Kupası aldı.Yıllarca yattı.bir Fenerli olarak her zaman derim Türkiyede en iyi hoca Şenol Güneştir.
- Yanal'dan Beşiktaş uyarısı
Toplam 4
Yorum
TS Yuh be. Bu sacma sapan yorumlara bakin. 2017'nin lideriyiz hala Ersun'u elestiriyorsunuz ya. Icki zararlidir, birakin.
Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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