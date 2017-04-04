24 sezonluk hasret bitecek

2016-17 sezonunda 26 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puan toplayan Beşiktaş, sezon sonunda 24 senelik hasretine de son vermek istiyor.

Tarihindeki son üst üste şampiyonluk sevincini 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992'de yaşayan siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetiminde 24 sezon sonra peş peşe kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.



14 SEZONUN EN İYİSİ OLUR

Takipçilerinden M.Başakşehir'e 5 puan fark atan, F.Bahçe'nin 11 puan önüne geçen Beşiktaş, G.Saray'la da puan farkını koruyor. 50 gol atan ve sadece 20 gol yiyen siyah-beyazlı takım; aldığı 2 yenilgiyle ligin en az mağlubiyet alan takımı olarak da dikkati çekiyor. Beşiktaş, şampiyon olması halinde son 14 sezonda en az yenilgiyle bu başarıyı yakalayan takım konumuna gelecek.