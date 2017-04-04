 24 sezonluk hasret bitecek – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    24 sezonluk hasret bitecek

    24 sezonluk hasret bitecek

    2016-17 sezonunda 26 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puan toplayan , sezon sonunda 24 senelik hasretine de son vermek istiyor.

    Tarihindeki son üst üste şampiyonluk sevincini 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992'de yaşayan siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetiminde 24 sezon sonra peş peşe kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.

    14 SEZONUN EN İYİSİ OLUR
    Takipçilerinden M.Başakşehir'e 5 puan fark atan, F.Bahçe'nin 11 puan önüne geçen Beşiktaş, G.Saray'la da puan farkını koruyor. 50 gol atan ve sadece 20 gol yiyen siyah-beyazlı takım; aldığı 2 yenilgiyle ligin en az mağlubiyet alan takımı olarak da dikkati çekiyor. Beşiktaş, şampiyon olması halinde son 14 sezonda en az yenilgiyle bu başarıyı yakalayan takım konumuna gelecek.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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