 22 gün içinde 5 zorlu sınav – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    22 gün içinde 5 zorlu sınav

    22 gün içinde 5 zorlu sınav

    , Nisan ayında 5 kritik maç yapacak. önümüzdeki cumartesi, Trabzon'a konuk olacak Kartal; 13 Nisan perşembe dış sahada Lyon ile karşılaşacak.

    Rövanşı 20 Nisan perşembe günü yapacak olan Beşiktaş, 24 Nisan pazartesi ise Adana'yı konuk edecek. Siyahbeyazlılar Nisan'daki en kritik maçı ise 30 Nisan pazartesi şampiyonluk mücadelesi verdiği Başakşehir ile deplasmanda oynayacak.

    4 MAÇ İÇERİDE 4 MAÇ DIŞARIDA
    , kalan 8 maçın 4'ünü sahasında, 4'ünü deplasmanda yapacak. Bu hafta sonunda Trabzon deplasmanına çıkacak siyahbeyazlılar, dış sahada ayrıca Başakşehir, Bursa ve G.Antep karşılaşmalarını oynayacak. Beşiktaş, iç sahada ise Adana, F.Bahçe ve Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kartal serisini Arena'daki Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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