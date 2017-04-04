22 gün içinde 5 zorlu sınav
Beşiktaş, Nisan ayında 5 kritik maç yapacak. önümüzdeki cumartesi, Trabzon'a konuk olacak Kartal; 13 Nisan perşembe dış sahada Lyon ile karşılaşacak.
4 MAÇ İÇERİDE 4 MAÇ DIŞARIDA
Beşiktaş, kalan 8 maçın 4'ünü sahasında, 4'ünü deplasmanda yapacak. Bu hafta sonunda Trabzon deplasmanına çıkacak siyahbeyazlılar, dış sahada ayrıca Başakşehir, Bursa ve G.Antep karşılaşmalarını oynayacak. Beşiktaş, iç sahada ise Adana, F.Bahçe ve Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kartal serisini Arena'daki Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:02
- Ezber bozdu, Aslan uçtu
Toplam 1
Yorum
aslan uçtu derken adanasporla maç yapıldı başka bir takımla değil güçsüz takımlara karşı böyle oynamak zor değildir önemli olan gelecek hafta yapılacak maç.
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BU ARA GÜLÜYORUZ KENDİSİNİ TÜRKİYENİN EN BÜYÜK KULUBUNU YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNEN BAŞKANIN TAKIMI 9 PUAN GERİDE. DİĞER BÜYÜK 12 PUAN. 3.LÜK 4.LÜK YARIŞI ARALARINDA
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BİRİ DEMİŞKİ O KULUP BAŞKANININ İSMİNİ VERMEYEYİM TÜRKİYENIN EN BÜYÜK İKİ KLUBU GS VE FENER DEMİŞ. BİRİ BEŞİKTAŞTAN 9 PUAN GERİ DE DİĞERİ 12. 3.LÜK 4.LÜK
22 gün içinde 5 zorlu sınav haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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