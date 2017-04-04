 15 Nisan’da Divan Başkanlığı seçimi – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    15 Nisan’da Divan Başkanlığı seçimi

    15 Nisan’da Divan Başkanlığı seçimi
    Kulübü'nde Divan Durulu başkanlık seçimi, 15 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Aram Sarafoğlu, Şükrü Hikmet Bozanoğlu ve Ali Okyar imzasıyla gönderilen yazıda, "15 Nisan 2017 Cumartesi saat 10.30'da Vodafone Arena'da divan başkanlık kurulu seçimi gündemli olarak, divan kurulu olağanüstü toplantısı yapılacaktır" denildi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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