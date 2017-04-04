15 Nisan’da Divan Başkanlığı seçimi
Beşiktaş Kulübü'nde Divan Durulu başkanlık seçimi, 15 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Aram Sarafoğlu, Şükrü Hikmet Bozanoğlu ve Ali Okyar imzasıyla gönderilen yazıda, "15 Nisan 2017 Cumartesi saat 10.30'da Vodafone Arena'da divan başkanlık kurulu seçimi gündemli olarak, divan kurulu olağanüstü toplantısı yapılacaktır" denildi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
15 Nisan’da Divan Başkanlığı seçimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.