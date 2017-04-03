‘Yolumuz uzun...’
Nefis bir füzeyle Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren Talisca, takım olarak iyi bir oyun sergilediklerini belirterek şöyle konuştu: Öncelikle beni maçın oyuncusu seçen gazetecilere teşekkür ederim. İyi bir oyun çıkardık ve biraz avantaj elde ettik. Ama hâlâ ligde yolumuz çok uzun. Milli maç arasında çok sıkı çalıştım ve özgüvenim gelişti.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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