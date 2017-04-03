 ‘Yolumuz uzun...’ – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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HEPSİ
    03 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Yolumuz uzun...’

    ‘Yolumuz uzun...’
    Nefis bir füzeyle 'ı 2-0 öne geçiren , takım olarak iyi bir oyun sergilediklerini belirterek şöyle konuştu: Öncelikle beni maçın oyuncusu seçen gazetecilere teşekkür ederim. İyi bir oyun çıkardık ve biraz avantaj elde ettik. Ama hâlâ ligde yolumuz çok uzun. Milli maç arasında çok sıkı çalıştım ve özgüvenim gelişti.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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