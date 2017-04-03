Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler

"Şenol Güneş'i İstanbul'un büyüsü bozmuş. 80 yaşından sonra İstanbul'a gelince değişmiş" diyen Özat birbirinden sert ifadeler kullandı.



İŞTE ÖZAT'IN AÇIKLAMALARI:

"Maç sonu fiziğimle de alay etmiş. Benim cüssemi espri malzemesi haline getirmesi olmaz. Sen kalkıp bunu medyaya malzeme yapıyorsan İstanbul'un büyüsüne kapıldığının belirtisidir. Ezikliğinin belirtisidir. El öpmeyle ağız aşınmaz ama onun elini bir daha öpmem. Bugün 100 kilosun yarın 80 kilo olursun. İnsanlık hali. Biz yıllarca Şenol Güneş'i anlamakta çok zorluk çektik, Türkçe'yi çok iyi konuştuğu için...

"FENERBAHÇE GEÇMİŞİMDEN DOLAYI YAPIYOR"

Şenol Güneş herhalde F.Bahçe geçmişimden dolayı yapıyor. Ama onun Trabzonspor'dayken yaşadığı şey sırasında ben Almanya'daydım. Kazandıktan sonra bunları konuşmak kolay. Kazanamasa böyle mi konuşurdu Şenol Güneş? Kazanana kadar da her türlü çullanma var. Hayatında hiç şampiyonluğu yoktu. Bu yaştan sonra belki 2 sene üst üste şampiyon olacak. Bunu kaldıramıyor olabilir. Kolay değil 70 yaşında İstanbul'a gelmek...70 yaşında üst üste 2. kez şampiyon olacak hoş değil bunlar. Bütün Türkiye, Şenol Güneş'in şivesiyle, giyimiyle, saçıyla dalga geçerken ben sahip çıktım. Şimdi aynı hatayı sen yapıyorsun Şenol Güneş. Ne farkın kaldı diğerlerinden?

MAÇLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI:

"Maçın 3 tane kırılma anı var. Bir tanesi Uğur'un kaçırdığı gol, Fabri'nin sakatlandığı pozisyon. İkincisi yediğimiz ilk gol. Son kırılma anı Vedat'ın vurup Tolga'nın çıkardığı ama o ana kadar takımım iyi oynadı iyi mücadele etti sahayı iyi parsellediler. Beşiktaş bu ülkenin en güçlü oyuncularına sahip takımı ama şu da bir gerçek ki deplasmanda bulunca atacaksınız. Ne yazık ki usta ayaklar bize denk geliyor. Talisca bu hafta geçen hafta Selçuk...

Öfkeli olduğum bir durum var maç içinde yaşananlardan dolayı. Bir sıkıntı olmasın, göz göze gelmeyelim diye erken içeri girdim. Önümüzde 9 maçımız var. Öncelikle 40 puana ulaşıp aşağısı ile işimizi bitirmemiz lazım."



"10 KİŞİ FIRLIYOR ARKADAN..."

Genç çalıştırıcı, maçın 21. dakikasında Şenol Güneş ile tartıştıkları pozisyonla alakalı ise, "Şenol hoca beni ilk defa milli takıma alan hoca. Her maçtan önce de gider elini öperim. Şimdi herkesin kulübesi var. Hepimiz duygusalız ve kazanma stresi ona da bana da yanlış hareket yaptırmış olabilir. Her pozisyondan sonra 10 kişi fırlıyor onlardan. Hakemi etkiliyor. Ya aynı şansı bize de vereceksiniz ya da onlara vermeyeksiniz. En ufak bir şeyde itiraz ediyorlar. Arka tarafı durdurabilirsiniz ben yedek kulübemdekilere çıkmayın diyorum. Ben kulübüme hakim olmazsam sahaya hakem üzerine çullanmaları hoşuma gitmez. Hoş görünmüyor. Futbolun içinde olan şeyler tartışmalar. Şampiyonluk stresi var onların. Biz de buraya 3 puan almaya geldik. Ben kinci bir adam değilim oldu bitti yani" diye konuştu.