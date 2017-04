Şenol Güneş'ten UEFA'ya özel röportaj

Şenol Güneş'in Beşiktaş ile 2 sezondur yaşadığı başarıyı ve Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Lyon'u değerlendirdiği röportajı şu şekilde:

BEŞİKTAŞ'IN BAŞARISI ÜZERİNE...

Röportaja Beşiktaş ile yakaladığı 2 sezonluk başarının bir tesadüf olmadığını belirten Şenol Güneş "Hiçbir çiçek zamanı gelmeden açmaz. Açması için önce fidan dikmek, sulamak, bakmak gerek. Ancak bu şekilde çiçek açabilir ve bir ağaç meyve verebilir. Bugün Beşiktaş ile ulaştığımız bu sonuç bir takım çalışmasının sonucudur. Beşiktaş'ta Fikret Orman ve yönetim kurulunun ve onlardan önceki yönetiminin de çabaları var. Bugünün başarısı, geçmişte yapılan tüm çalışmaların bir sonucudur ve şimdi elde ettiğimiz şey, bizden sonra gelenlerin başarısına yardımcı olacaktır. Burada tüm parçalar yerli yerinde. Yönetim teknik adamı, teknik adamda takımı yönetiyor" diye konuştu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK HAKKINDA...

Şenol Güneş, teknik direktörlüğü öğretmenliğe benzettiğini belirtirken şunları söyledi:

"Ben yaptığım işi öğretmenlik ile aynı görüyorum. Her öğretmen öğrencilerine öğretir ve onlara doğru yolu gösterir. Öğrenci önemli kişidir, öğretmen onu daha iyi olmasına yardım edecek insandır. Ancak temeli olmayana hiç bir şey öğretemezsin. Bizim elimizde bu kaliteye sahip isimler var, bu yüzden de başarı kendiliğinden geliyor. Biz iyi futbol oynamak istiyoruz ve her oyuncu tüm yeteneklerini bir takımın bir parçası olarak sahaya sürdüğünde, iyi futbol uzun vadede başarı sağlayacaktır. Bu yüzden sahada yaptığımız işten keyif alıyoruz. Her maçı hak ederek kazanmak istiyoruz"

LYON MAÇI

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacakları Lyon maçınında değerlendiren tecrübeli teknik adam "Manchester United'ı isterdim" dedi. Şenol Güneş "Bana Manchester United mı yoksa Lyon mu diye sorsalar cevabım Manchester United olurdu. Lyon çok hızlı top oynayan ve atağa kalkan bir takım. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama buralara zorlukları aşarak gelmiş bir takımız. Elimizden gelen her şeyi sahaya yapacağız. İstediğimiz futbolu sahaya yansıtabilirsek bu beni mutlu eder. Ama sonuç ne olur bilemem. Şuan için favori Lyon ama ancak bunun bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Oyun tarzımızı değiştirmeyeceğiz. Bizde hücum oynayan bir takımız. Oyuncularım üzerinde de bir baskı olacağını düşünmüyorum. Aksine maçı heyecanla bekleyeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Asıl amaçlarının Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmak olduğunu hatırlatan Şenol Güneş "Amacımız Şampiyonlar Ligi'ydi ama şimdi Avrupa Ligi'ndeyiz ve çeyrek final oynuyoruz. Bu iyi, ama pişmanlıklarımız olmadığı anlamına gelmiyor. Mutluyum, ancak amacımızın takımımın daha iyi takımlara karşı daha iyi futbol oynadığını görmektir derler hep. Şimdi bu turnuvayı kazanmak için favorilerden biriyle oynayacağız. Onları geçersek final için inancımız artacak. Elimizden gelen en iyi futbol oynamak zorundayız. Eğer Lyon'u geçersek daha mutlu olacağız"