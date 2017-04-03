 Quaresma döktürdü – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    döktürdü

    Quaresma döktürdü
    , Gençlerbirliği'ni net skorla yenip şampiyonluk yolunda avantaj yakalarken karşılaşmanın kahramanlarından birisi oldu. Portekizli oyuncu, takımının attığı ilk golün hazırlayıcısıydı. Tribünlerden büyük alkış alan yıldız oyuncu zaman zaman arkadaşlarıyla şakalaştı, 83. dakikada ise Şenol Güneş tarafından oyundan alındı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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