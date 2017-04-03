Quaresma döktürdü
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni net skorla yenip şampiyonluk yolunda avantaj yakalarken karşılaşmanın kahramanlarından birisi Quaresma oldu. Portekizli oyuncu, takımının attığı ilk golün hazırlayıcısıydı. Tribünlerden büyük alkış alan yıldız oyuncu zaman zaman arkadaşlarıyla şakalaştı, 83. dakikada ise Şenol Güneş tarafından oyundan alındı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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