 Oğuzhan resitali! – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Oğuzhan resitali!

    Oğuzhan resitali!

    G.Birliği maçının ilk devresinin son dakikalarında gelişen pozisyonda Quaresma soldan ortaladı, Babel topu indirdi, Oğuzhan ise kilidi açtı.

    kritik karşılaşmada Gençlerbirliği'ni mağlup ederken Oğuzhan Özyakup kilidi açan isim oldu. Genç oyuncu maçın ilk yarısının son dakikalarında gelişen pozisyonda ön plana çıktı. Quaresma soldan ortaladı, Babel topu indirdi ve ise şık vuruşla golü kaydetti.

    VODAFONE'DA 5'İNCİ GOL
    Takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Oğuzhan Özyakup, Vodafone Arena'daki gollerde Cenk Tosun'dan sonra ikinci sırada... Oğuzhan, Beşiktaş'ın evinde Cenk Tosun'un (12) ardından en fazla lig golü atan ikinci oyuncu (5) durumunda. Oğuzhan maç sonunda da taraftarlardan büyük sevgi gördü. Yıldız oyuncu bütün tribünleri alkışladı.

    RAHATLAMAK YOK!
    Maçta ilk golü atan Oğuzhan Özyakup, yakaladıkları puan farkını şöyle değerlendirdi: Milli ara öncesi iki beraberlik aldık. O dönem bayağı yorgunduk. Ara bize iyi geldi. Biz geçen sene puan olarak daha büyük fark yakalamıştık. Avantajlıyız ama rahatlamak asla olmaz bizde.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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