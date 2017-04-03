Lyon zar zor berabere
Fransa ligi 31 haftasında 85 dakika 10 kişi oynayan Rennes’e karşı penaltı kaçırdı. Cornet ile öne geçti ama Mubele’yi durduramadı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 31. haftasında konuk olduğu Rennes ile 1-1 berabere kaldı. 4. sırada yer alan Lyon, 8. basamaktaki Rennes'e karşı 5. dakikada penaltı kazandı. Ayın dakikada Rennes'de Bensebaini kırmızı gördü. Ancak Lacazette, penaltıyı gole çeviremedi. 52'de Cornet'nin golüyel öne geçen Lyon, 81. dakikada Mubele'nin sayısına engel olamadı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Lyon zar zor berabere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.