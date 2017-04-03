 Lyon zar zor berabere – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    zar zor berabere

    Lyon zar zor berabere

    Fransa ligi 31 haftasında 85 dakika 10 kişi oynayan Rennes’e karşı penaltı kaçırdı. Cornet ile öne geçti ama Mubele’yi durduramadı.

    'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 31. haftasında konuk olduğu Rennes ile 1-1 berabere kaldı. 4. sırada yer alan , 8. basamaktaki Rennes'e karşı 5. dakikada penaltı kazandı. Ayın dakikada Rennes'de Bensebaini kırmızı gördü. Ancak Lacazette, penaltıyı gole çeviremedi. 52'de Cornet'nin golüyel öne geçen Lyon, 81. dakikada Mubele'nin sayısına engel olamadı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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