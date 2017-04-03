Kurtarıcı Tolga
Fabri'nin sakatlığının ardından eldivenleri teslim alan Tolga Zengin, kritik bir kurtarışa imza attı. Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu 50. dakikada Gençlerbirliği forveti Vedat Muric, kale önünde kafa vuruşu yaptı. Tecrübeli file bekçisi, kısa mesafeden gelen topu müthiş bir refleks gösterip çıkardı. Tolga maçın kalan bölümünde de üzerine düşeni yaptı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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