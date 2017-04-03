 Kurtarıcı Tolga – Fotomaç – 03 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kurtarıcı Tolga

    Kurtarıcı Tolga
    Fabri'nin sakatlığının ardından eldivenleri teslim alan , kritik bir kurtarışa imza attı. Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu 50. dakikada Gençlerbirliği forveti Vedat Muric, kale önünde kafa vuruşu yaptı. Tecrübeli file bekçisi, kısa mesafeden gelen topu müthiş bir refleks gösterip çıkardı. Tolga maçın kalan bölümünde de üzerine düşeni yaptı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kurtarıcı Tolga haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.