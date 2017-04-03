Koptu gidiyor!
Kartal, G.Birliği’ni Oğuzhan, Talisca ve Babel’in golleriyle 3-0 yendi, takipçisi M. Başakşehir’le arasındaki puan farkını 5’e çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in kaybettiği haftada Gençlerbirliği'ni 3-0 devirerek zirvede puan farkını 5'e yükseltti. Son iki maçından beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar dün eline gelen fırsatı bu kez geri çevirmedi. İlk yarının uzatmalarında sahneye çıkan Oğuzhan Özyakup, Babel'in önüne indirdiği topu filelerle buluşturdu: 1-0.
ZAFER ARENASI
61'de Talisca kendi kazandırdığı frikikte muhteşem bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 85'te Ryan Babel'in bazukası skoru belirledi: 3-0. Beşiktaş bu sonuçla bu sezon kalesi Vodafone Arena'da oynadığı 13'üncü maçta 10. galibiyetini elde etti. Evinde hiç yenilgi görmeyen Kara Kartal diğer 3 karşılaşmada ise rakipleriyle berabere kaldı.
GOLÜ YEDİ, ÇÖKTÜ
Ümit Özat yönetiminde son dönemde başarılı işlere imza atan Gençlerbirliği ise güçlü rakibini özellikle ilk yarıda çok zorlasa da puan almayı başaramadı. Beşiktaş Süper Lig'de bu sonuçla puanını 58'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 32 puanda kaldı.
TRABZON'A GİDECEK
Kartal haftaya Trabzonspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
KALEYE DUVAR ÖRDÜ
Medipol Başakşehir ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı olan Beşiktaş (20 gol), Gençlerbirliği forvetlerine de geçit vermedi. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 5 maçının 4'ünde kalesini kapattı: Galatasaray (D) (1-0), Rizespor (1-0), Antalyaspor (D) (0-0), Gençlerbirliği (3-0). Kartal bu süreçte sadece 2-2 biten Kayseri maçında 2 gol yedi.
PENALTI BEKLEDİLER
İki takım da birer kez penaltı bekledi. 47'de Vedat Muric ceza sahasında Marcelo'nun çarpmasıyla yerde kaldı. Serkan Çınar beyaz nokta yerine korneri gösterdi. 90+1'de ise Tolgay Arslan rakibinin arkadan darbesiyle ceza sahasında penaltı bekledi. Çınar yine 'devam' dedi.
ZAFER ARENASI
61'de Talisca kendi kazandırdığı frikikte muhteşem bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 85'te Ryan Babel'in bazukası skoru belirledi: 3-0. Beşiktaş bu sonuçla bu sezon kalesi Vodafone Arena'da oynadığı 13'üncü maçta 10. galibiyetini elde etti. Evinde hiç yenilgi görmeyen Kara Kartal diğer 3 karşılaşmada ise rakipleriyle berabere kaldı.
GOLÜ YEDİ, ÇÖKTÜ
Ümit Özat yönetiminde son dönemde başarılı işlere imza atan Gençlerbirliği ise güçlü rakibini özellikle ilk yarıda çok zorlasa da puan almayı başaramadı. Beşiktaş Süper Lig'de bu sonuçla puanını 58'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 32 puanda kaldı.
TRABZON'A GİDECEK
Kartal haftaya Trabzonspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
KALEYE DUVAR ÖRDÜ
Medipol Başakşehir ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı olan Beşiktaş (20 gol), Gençlerbirliği forvetlerine de geçit vermedi. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 5 maçının 4'ünde kalesini kapattı: Galatasaray (D) (1-0), Rizespor (1-0), Antalyaspor (D) (0-0), Gençlerbirliği (3-0). Kartal bu süreçte sadece 2-2 biten Kayseri maçında 2 gol yedi.
PENALTI BEKLEDİLER
İki takım da birer kez penaltı bekledi. 47'de Vedat Muric ceza sahasında Marcelo'nun çarpmasıyla yerde kaldı. Serkan Çınar beyaz nokta yerine korneri gösterdi. 90+1'de ise Tolgay Arslan rakibinin arkadan darbesiyle ceza sahasında penaltı bekledi. Çınar yine 'devam' dedi.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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