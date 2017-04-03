İlk yarı kapalıyız!

Siyah-beyazlılar maçların ilk yarısında gol yememe geleneğini dün de sürdürdü. Son olarak Başakşehir'den bir karşılaşmanın ilk devresinde gol yiyen Kartal, o günden bu yana ilk 45 dakikalarda kalesini kapatmayı başardı. Beşiktaş dün de G.Birliği'ne karşı ilk yarıyı 1-0 önde bitirerek ilk devrelerde gol yemediği maç sayısını 14'e çıkardı.