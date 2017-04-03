 İlk yarı kapalıyız! – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    İlk yarı kapalıyız!

    İlk yarı kapalıyız!
    Siyah-beyazlılar maçların ilk yarısında gol yememe geleneğini dün de sürdürdü. Son olarak Başakşehir'den bir karşılaşmanın ilk devresinde gol yiyen Kartal, o günden bu yana ilk 45 dakikalarda kalesini kapatmayı başardı. Beşiktaş dün de G.Birliği'ne karşı ilk yarıyı 1-0 önde bitirerek ilk devrelerde gol yemediği maç sayısını 14'e çıkardı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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