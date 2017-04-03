 ''Fırsatı tepmedik'' – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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HEPSİ
    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    ''Fırsatı tepmedik''

    ''Fırsatı tepmedik''
    'ın son golünü atan , rakiplerin puan kaybı nedeniyle bir fırsat yakaladıklarını belirterek, "Bugün önümüze büyük bir şans geldi. Kayseri ve Antalya maçlarında fırsatı değerlendirememiştik. Bu kez fırsatı kaçırmamamız gerekiyordu. Yüksek konsatrasyonla oynadık ve iyi bir rakibe karşı 3 puanı aldık" dedi.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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