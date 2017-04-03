''Fırsatı tepmedik''
Beşiktaş'ın son golünü atan Ryan Babel, rakiplerin puan kaybı nedeniyle bir fırsat yakaladıklarını belirterek, "Bugün önümüze büyük bir şans geldi. Kayseri ve Antalya maçlarında fırsatı değerlendirememiştik. Bu kez fırsatı kaçırmamamız gerekiyordu. Yüksek konsatrasyonla oynadık ve iyi bir rakibe karşı 3 puanı aldık" dedi.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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