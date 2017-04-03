Fabricio’nun gözü morardı
Beşiktaş kalecisi Fabricio, maçın 34. dakikasında Gençlerbirliği'nin tehlikeli atağında adeta kendini feda etti.
Tehlikeli gelen Başkent ekibinde Uğur Çiftçi arkada bomboş kaldı. Başarılı sol bekin sert vuruşunda Fabri kendini topun önüne attı. Meşin yuvarlak İspanyol kalecinin yüzünde patladı. Acı içinde yerde kalan Fabri uzun süre yerden kalkamadı.
'GÖREMİYORUM' DEDİ
Kartal'ın başarılı eldiveni uzun süren tedavinin ardından taraftarın alkışlarıyla ayağa kalktı. O sırada gözündeki morarma ve şişlik net şekilde görünüyordu. Bir süre kendini deneyen Fabri ardından "Göremiyorum" diyerek değişiklik istedi. 43. dakikada yerini Tolga Zengin'e bıraktı. Fabri'nin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
'GÖREMİYORUM' DEDİ
Kartal'ın başarılı eldiveni uzun süren tedavinin ardından taraftarın alkışlarıyla ayağa kalktı. O sırada gözündeki morarma ve şişlik net şekilde görünüyordu. Bir süre kendini deneyen Fabri ardından "Göremiyorum" diyerek değişiklik istedi. 43. dakikada yerini Tolga Zengin'e bıraktı. Fabri'nin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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