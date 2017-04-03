 Fabricio’nun gözü morardı – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Fabricio’nun gözü morardı

    Fabricio’nun gözü morardı

    kalecisi Fabricio, maçın 34. dakikasında Gençlerbirliği'nin tehlikeli atağında adeta kendini feda etti.

    Tehlikeli gelen Başkent ekibinde Uğur Çiftçi arkada bomboş kaldı. Başarılı sol bekin sert vuruşunda kendini topun önüne attı. Meşin yuvarlak İspanyol kalecinin yüzünde patladı. Acı içinde yerde kalan Fabri uzun süre yerden kalkamadı.

    'GÖREMİYORUM' DEDİ
    Kartal'ın başarılı eldiveni uzun süren tedavinin ardından taraftarın alkışlarıyla ayağa kalktı. O sırada gözündeki morarma ve şişlik net şekilde görünüyordu. Bir süre kendini deneyen Fabri ardından "Göremiyorum" diyerek değişiklik istedi. 43. dakikada yerini Tolga Zengin'e bıraktı. Fabri'nin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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