Fabri Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Gençlerbirliği maçından gözüne isabet eden top sonrası gözünden sakatlanan Fabri'nin Beşiktaş'ın Trabzonspor sınavında yer alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor
Maçın devre arası hastaneye götürülen Fabri'nin tedavisi 1 hafta sürebilir.
İspanyol file bekcisinin sol göz kapağından ciddi şekilde problem yaşadığı öğrenildi. Tedavisine hemen başlanan Fabri'nin Trabzonspor maçına kadar hazır olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
Hafta boyunca tedavi görecek olan Fabri'nin durumunun cumartesi günü oynanacak maçtan 1 gün önce netlik kazanacak.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:09
- Mersi-Van Persie
Toplam 11
Yorum
ciro bazında volkan demirelin oynamama faktörünü es geçmeyin.
- Takıma para dopingi
Toplam 2
Yorum
CimBom Kardeşim para değil ne verirsen ver olmaz.. Adamlar 33 - 34 yaşına gelmiş.. Getirdiğiniz Teknik direktörler Neden gençleri oynatmıyor? ...
- Beni bitirdi!
Toplam 31
Yorum
KIRMIZI KARTLIK TOPALLAYIP SEKEN BAŞKA BİRİ MİYDİ..ARTİST..
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