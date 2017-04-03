 Fabri Trabzonspor maçında oynayacak mı? – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor maçında oynayacak mı?

    Fabri Trabzonspor maçında oynayacak mı?

    Gençlerbirliği maçından gözüne isabet eden top sonrası gözünden sakatlanan 'nin Beşiktaş'ın Trabzonspor sınavında yer alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor

    Maçın devre arası hastaneye götürülen 'nin tedavisi 1 hafta sürebilir.

    İspanyol file bekcisinin sol göz kapağından ciddi şekilde problem yaşadığı öğrenildi. Tedavisine hemen başlanan Fabri'nin Trabzonspor maçına kadar hazır olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

    Hafta boyunca tedavi görecek olan Fabri'nin durumunun cumartesi günü oynanacak maçtan 1 gün önce netlik kazanacak.

    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:09
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