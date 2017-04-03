Fabri Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Maçın devre arası hastaneye götürülen Fabri'nin tedavisi 1 hafta sürebilir.



İspanyol file bekcisinin sol göz kapağından ciddi şekilde problem yaşadığı öğrenildi. Tedavisine hemen başlanan Fabri'nin Trabzonspor maçına kadar hazır olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Hafta boyunca tedavi görecek olan Fabri'nin durumunun cumartesi günü oynanacak maçtan 1 gün önce netlik kazanacak.