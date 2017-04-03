 Demba 678 gün sonra kadroda – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Demba 678 gün sonra kadroda

    Demba 678 gün sonra kadroda

    Devre arasında yeniden 'a transfer olan , uzun bir aradan resmi bir maçta kadroda şans buldu.

    Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve takımının Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ikinci yarıda görev yapan tecrübeli oyuncu, 678 gün sonra resmi bir mücadelede kadroda yer aldı. Taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan Senegalli oyuncuyu tribüne çağırarak bir süre sevgi gösterisinde bulundu.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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