Çebi'den Özbek'e 'FEDA' cevabı

Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettikleri maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, siyah-beyazlıların henüz şampiyon olmadığını belirterek, "Bulunduğumuz pozisyon bundan sonra maç kaybetmememiz gerektiğini gösteriyor. Bir başkasının maç kaybedip kazanması bizi ilgilendirmiyor. Şampiyon olmak için Beşiktaş'ın bütün maçlarını alması gerekiyor. Hiçbir şekilde işi şansa ya da tehlikeye bırakmaması lazım. Başka takımların mağlubiyet ya da galibiyetleri bizi ilgilendirmeden yolumuza kendi maçlarımızla devam etmek durumundayız." diye konuştu.

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın golüyle ilgili konuşan siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, "Zevkli enstantaneleri seyretmek büyük keyif veriyor. Bunları Beşiktaş yapınca daha çok keyif alıyoruz. Talisca başarılı bir futbolcu, iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Çebi, bir basın mensubunun Ricardo Quaresma'yla ilgili sorusu üzerine, "Cezalar yönetim kurulunda konuşuldu ve gereği yapıldı. Bunlar aile içi meselelerdir. Yönetim kurulunun aldığı kararlar gizli olarak devam edecektir. Quaresma, çok iyi ve büyük futbolcudur. Başarısını zaten görüyorsunuz. Taraftarın sevgisi ortadadır. Biz futbolcumuzu hiç kimseyle tartışmayız." açıklamasında bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katıldığı bir televizyon programında "Feda bize göre değil" şeklinde bir açıklama yaptığının hatırlatılmasının ardından Çebi, "Kendi görüşüdür. Değerlendirme kamuoyuna aittir. Allah yollarını açık etsin." şeklinde görüş belirtti.