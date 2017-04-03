Bir sağ, bir sol nakavt

Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği engelini 3 golle aşan'ta öne çıkan isimlerve'di... 61. dakikada sağ taraftan kazanılan frikiğin başına geçen, sol ayağının iç kısmıyla sert bir vuruş yaptı.kalecisi'un müdahale edemediği top, üst direğe çarparak ağlarla buluştu. Kartal'ı rahatlatan golü atan Brezilyalı yıldız, 16. lig müsabakasında 8. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.Maçta son sözü söyleyen'in golüne ise kameralar yetişemedi. 85'te sahneye çıkan Hollandalı, soldan ceza sahası çizgisi üzerinde öyle sert vurdu ki, 119 kilometre hızla giden top karşısındaçaresiz kaldı. Skoru belirleyen Babel de, siyah-beyazlı formayla 10. lig karşılaşmasında 3. gol sevincini yaşadı.Gençlerbirliği ağlarını frikikten havalandıran Anderson Talisca'nın gol sevincini paylaştığı ilk isim teknik direktör Şenol Güneş'ti. Tecrübeli hoca ile öğrencisinin sevinci de objektiflere işte böyle yansıdı.