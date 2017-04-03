Bir sağ, bir sol nakavt
Vodafone Arena’da dün müthiş goller vardı... Perdeyi açan Oğuzhan’ın ardından Talisca sahneye çıktı, frikikten ağları havalandırdı. Finali ise Babel yaptı. Hollandalı’nın füzesinde Gençler’in file bekçisi çaresiz kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği engelini 3 golle aşan Beşiktaş'ta öne çıkan isimler Anderson Talisca ve Ryan Babel'di... 61. dakikada sağ taraftan kazanılan frikiğin başına geçen Talisca, sol ayağının iç kısmıyla sert bir vuruş yaptı. Gençlerbirliği kalecisi Hopf'un müdahale edemediği top, üst direğe çarparak ağlarla buluştu. Kartal'ı rahatlatan golü atan Brezilyalı yıldız, 16. lig müsabakasında 8. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
119 KİLOMETRELİK GOL!
Maçta son sözü söyleyen Babel'in golüne ise kameralar yetişemedi. 85'te sahneye çıkan Hollandalı, soldan ceza sahası çizgisi üzerinde öyle sert vurdu ki, 119 kilometre hızla giden top karşısında Hopf çaresiz kaldı. Skoru belirleyen Babel de, siyah-beyazlı formayla 10. lig karşılaşmasında 3. gol sevincini yaşadı.
ŞOVUN ADI: TALİSCA
Gençlerbirliği ağlarını frikikten havalandıran Anderson Talisca'nın gol sevincini paylaştığı ilk isim teknik direktör Şenol Güneş'ti. Tecrübeli hoca ile öğrencisinin sevinci de objektiflere işte böyle yansıdı.
119 KİLOMETRELİK GOL!
Maçta son sözü söyleyen Babel'in golüne ise kameralar yetişemedi. 85'te sahneye çıkan Hollandalı, soldan ceza sahası çizgisi üzerinde öyle sert vurdu ki, 119 kilometre hızla giden top karşısında Hopf çaresiz kaldı. Skoru belirleyen Babel de, siyah-beyazlı formayla 10. lig karşılaşmasında 3. gol sevincini yaşadı.
ŞOVUN ADI: TALİSCA
Gençlerbirliği ağlarını frikikten havalandıran Anderson Talisca'nın gol sevincini paylaştığı ilk isim teknik direktör Şenol Güneş'ti. Tecrübeli hoca ile öğrencisinin sevinci de objektiflere işte böyle yansıdı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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