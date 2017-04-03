 Bir sağ, bir sol nakavt – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Bir sağ, bir sol nakavt

    Bir sağ, bir sol nakavt

    Vodafone Arena’da dün müthiş goller vardı... Perdeyi açan Oğuzhan’ın ardından Talisca sahneye çıktı, frikikten ağları havalandırdı. Finali ise Babel yaptı. Hollandalı’nın füzesinde Gençler’in file bekçisi çaresiz kaldı.

    Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği engelini 3 golle aşan Beşiktaş'ta öne çıkan isimler Anderson Talisca ve Ryan Babel'di... 61. dakikada sağ taraftan kazanılan frikiğin başına geçen Talisca, sol ayağının iç kısmıyla sert bir vuruş yaptı. Gençlerbirliği kalecisi Hopf'un müdahale edemediği top, üst direğe çarparak ağlarla buluştu. Kartal'ı rahatlatan golü atan Brezilyalı yıldız, 16. lig müsabakasında 8. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

    119 KİLOMETRELİK GOL!
    Maçta son sözü söyleyen Babel'in golüne ise kameralar yetişemedi. 85'te sahneye çıkan Hollandalı, soldan ceza sahası çizgisi üzerinde öyle sert vurdu ki, 119 kilometre hızla giden top karşısında Hopf çaresiz kaldı. Skoru belirleyen Babel de, siyah-beyazlı formayla 10. lig karşılaşmasında 3. gol sevincini yaşadı.



    ŞOVUN ADI: TALİSCA
    Gençlerbirliği ağlarını frikikten havalandıran Anderson Talisca'nın gol sevincini paylaştığı ilk isim teknik direktör Şenol Güneş'ti. Tecrübeli hoca ile öğrencisinin sevinci de objektiflere işte böyle yansıdı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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