Beşiktaş’tan İlhan Cavcav’a vefa
Beşiktaş, G.Birliği'nin vefat eden başkanı İlhan Cavcav'ı unutmadı. Maç öncesi alt ve üst tribünler arasında yer alan elektronik reklam panosunda "İlhan Cavcav, Saygıyla Anıyoruz" yazısı yer aldı. Ayrıca Beşiktaşlı futbolcular, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sahaya "Her 68 çocuktan 1'inin otizmli olduğunun farkında mısınız", G.Birliği ise "Benden Sana kitap en güzel hediye" pankartıyla çıktı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Beşiktaş’tan İlhan Cavcav’a vefa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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