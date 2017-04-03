 Beşiktaş’tan İlhan Cavcav’a vefa – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    ’tan ’a vefa

    Beşiktaş’tan İlhan Cavcav’a vefa
    , G.Birliği'nin vefat eden başkanı 'ı unutmadı. Maç öncesi alt ve üst tribünler arasında yer alan elektronik reklam panosunda "İlhan Cavcav, Saygıyla Anıyoruz" yazısı yer aldı. Ayrıca Beşiktaşlı futbolcular, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sahaya "Her 68 çocuktan 1'inin otizmli olduğunun farkında mısınız", G.Birliği ise "Benden Sana kitap en güzel hediye" pankartıyla çıktı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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