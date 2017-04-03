 ''Beşiktaş ligin en iyisi'' – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    '' ligin en iyisi''

    ''Beşiktaş ligin en iyisi''
    G.Birliği kalecisi , 'a övgüler yağdırdı. 29 yaşındaki İsveçli file bekçisi, "Ligin en iyi takımına karşı oynadık. Beşiktaş'ın ofansif anlamda yetenekli oyuncuları var ve buna karşı önlem alarak başladık. Yediğimiz gole kadar iyi olduğumuzu da düşünüyorum" dedi. Hopf, Talisca'nın attığı frikik golü için de "Muhteşemdi" yorumunu yaptı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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