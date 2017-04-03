''Beşiktaş ligin en iyisi''
G.Birliği kalecisi Hopf, Beşiktaş'a övgüler yağdırdı. 29 yaşındaki İsveçli file bekçisi, "Ligin en iyi takımına karşı oynadık. Beşiktaş'ın ofansif anlamda yetenekli oyuncuları var ve buna karşı önlem alarak başladık. Yediğimiz gole kadar iyi olduğumuzu da düşünüyorum" dedi. Hopf, Talisca'nın attığı frikik golü için de "Muhteşemdi" yorumunu yaptı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
''Beşiktaş ligin en iyisi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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