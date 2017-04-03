 Arena'da karnaval – Fotomaç – 03 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Arena'da karnaval

    Arena'da karnaval

    ’yı hınca hınç dolduran siyah-beyazlılar, arka arkaya gelen gollerle coştukça coştu. 90 dakika boyunca söylenen şampiyonluk şarkıları geceye damga vurdu.

    'ın cefakar taraftarı yine takımın itici gücü olarak 10 üzerinden 10 puan aldı. Başakşehir'in Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenilmesiyle takımlarının puan farkını açma fırsatını yakaladığı mücadeleye büyük ilgi gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, saatler öncesinden stada akın ettiler. Vodafone Arena'yı tamamen doldurarak takımlarına büyük destek veren Beşiktaşlılar, mücadele öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp gövde gösterisi yaptılar. Başlangıç düdüğünden itibaren şampiyonluk şarkıları söyleyen 7'den 70'e kadar 40 bin taraftar, dakikalar boyunca hiç susmadan "Siyah-beyaz, şampiyon Beşiktaş" ve "Çocuklar inanın" tezahüratlarıyla takımı ateşlediler. Oyuncular bu coşkuya arka arkaya attıkları gollerle cevap verdiler.

    MOTTA VE ÇALIMBAY DA TRİBÜNDE
    Beşiktaşlı futbolseverler maç sonu da oyuncularını alkışlayarak kutladılar. Ayrıca karşılaşmayı az sayıdaki Gençlerbirliği taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takip etti. Öte yandan bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Antalyaspor'da kariyerini sürdüren Brezilyalı futbolcu Ramon Motta da tribünden karşılaşmayı izledi. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maçı izleyenler arasında yer aldı.

    AKÇATEPE UNUTULMADI
    Siyah-beyazlılar, geçtiğimz gün hayatını kaybeden sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Halit Akçatepe'yi de unutmadı. Taraftarlar tribünlerde "Güdük Necmi" diye tempo tuttu.

    TOLGA ZENGİN'E DE DESTEK TEZAHÜRATI
    Taraftarlar, Beşiktaş'ın Romanya'nın Astra Giurgiu takımı ile yaptığı ve 3-1 mağlup olduğu hazırlık maçında yediği hatalı goller nedeniyle tepki gösterdiği kaleci Tolga Zengin'e de tezahüratlarla destek verdi.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arena'da karnaval haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.