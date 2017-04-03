Arena'da karnaval
Vodafone Arena’yı hınca hınç dolduran siyah-beyazlılar, arka arkaya gelen gollerle coştukça coştu. 90 dakika boyunca söylenen şampiyonluk şarkıları geceye damga vurdu.
Beşiktaş'ın cefakar taraftarı yine takımın itici gücü olarak 10 üzerinden 10 puan aldı. Başakşehir'in Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenilmesiyle takımlarının puan farkını açma fırsatını yakaladığı mücadeleye büyük ilgi gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, saatler öncesinden stada akın ettiler. Vodafone Arena'yı tamamen doldurarak takımlarına büyük destek veren Beşiktaşlılar, mücadele öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp gövde gösterisi yaptılar. Başlangıç düdüğünden itibaren şampiyonluk şarkıları söyleyen 7'den 70'e kadar 40 bin taraftar, dakikalar boyunca hiç susmadan "Siyah-beyaz, şampiyon Beşiktaş" ve "Çocuklar inanın" tezahüratlarıyla takımı ateşlediler. Oyuncular bu coşkuya arka arkaya attıkları gollerle cevap verdiler.
MOTTA VE ÇALIMBAY DA TRİBÜNDE
Beşiktaşlı futbolseverler maç sonu da oyuncularını alkışlayarak kutladılar. Ayrıca karşılaşmayı az sayıdaki Gençlerbirliği taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takip etti. Öte yandan bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Antalyaspor'da kariyerini sürdüren Brezilyalı futbolcu Ramon Motta da tribünden karşılaşmayı izledi. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maçı izleyenler arasında yer aldı.
AKÇATEPE UNUTULMADI
Siyah-beyazlılar, geçtiğimz gün hayatını kaybeden sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Halit Akçatepe'yi de unutmadı. Taraftarlar tribünlerde "Güdük Necmi" diye tempo tuttu.
TOLGA ZENGİN'E DE DESTEK TEZAHÜRATI
Taraftarlar, Beşiktaş'ın Romanya'nın Astra Giurgiu takımı ile yaptığı ve 3-1 mağlup olduğu hazırlık maçında yediği hatalı goller nedeniyle tepki gösterdiği kaleci Tolga Zengin'e de tezahüratlarla destek verdi.
MOTTA VE ÇALIMBAY DA TRİBÜNDE
Beşiktaşlı futbolseverler maç sonu da oyuncularını alkışlayarak kutladılar. Ayrıca karşılaşmayı az sayıdaki Gençlerbirliği taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takip etti. Öte yandan bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Antalyaspor'da kariyerini sürdüren Brezilyalı futbolcu Ramon Motta da tribünden karşılaşmayı izledi. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maçı izleyenler arasında yer aldı.
AKÇATEPE UNUTULMADI
Siyah-beyazlılar, geçtiğimz gün hayatını kaybeden sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Halit Akçatepe'yi de unutmadı. Taraftarlar tribünlerde "Güdük Necmi" diye tempo tuttu.
TOLGA ZENGİN'E DE DESTEK TEZAHÜRATI
Taraftarlar, Beşiktaş'ın Romanya'nın Astra Giurgiu takımı ile yaptığı ve 3-1 mağlup olduğu hazırlık maçında yediği hatalı goller nedeniyle tepki gösterdiği kaleci Tolga Zengin'e de tezahüratlarla destek verdi.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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